Хаккинен: Обидно видеть Риккардо в Renault
Двукратный чемпион мира полагает, что французская команда не соответствует уровню австралийского пилота.
Даниэль Риккардо перешел из Red Bull в Renault в конце прошлого сезона и в дебютном сезоне за французскую команду не поднимался выше четвертого места. В то же время его бывший напарник Макс Ферстаппен одержал три победы и закончил сезон на третьем месте в чемпионате.
Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен признался, что расстроен текущим положением Риккардо, и надеется, что оно не скажется на уверенности австралийца в себе.
«Мне обидно видеть его в команде, с которой он не может побежать, – сказал Хаккинен в подкасте Unibet. – Когда из побеждающей команды переходишь в ту, которая проигрывает, ты чувствуешь разочарование. Риккардо очень позитивный парень, но надо избегать сомнений в себе. Понимать, что проблемы не в его навыках, а в машине».
Риккардо заключил с Renault двухлетний контракт, который истечет в конце сезона-2020. По слухам, он заинтересован в переходе в McLaren перед 2021 годом.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Даниэль Риккардо В Магазин
|Команды
|Renault F1 Team
|Автор
|Иван Матушкин
Хаккинен: Обидно видеть Риккардо в Renault
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