Хаккинен: Обидно видеть Риккардо в Renault

Даниэль Риккардо перешел из Red Bull в Renault в конце прошлого сезона и в дебютном сезоне за французскую команду не поднимался выше четвертого места. В то же время его бывший напарник Макс Ферстаппен одержал три победы и закончил сезон на третьем месте в чемпионате.

Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен признался, что расстроен текущим положением Риккардо, и надеется, что оно не скажется на уверенности австралийца в себе.

«Мне обидно видеть его в команде, с которой он не может побежать, – сказал Хаккинен в подкасте Unibet. – Когда из побеждающей команды переходишь в ту, которая проигрывает, ты чувствуешь разочарование. Риккардо очень позитивный парень, но надо избегать сомнений в себе. Понимать, что проблемы не в его навыках, а в машине».

Риккардо заключил с Renault двухлетний контракт, который истечет в конце сезона-2020. По слухам, он заинтересован в переходе в McLaren перед 2021 годом.