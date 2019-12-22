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Формула 1 / Новость

Хаккинен: Обидно видеть Риккардо в Renault

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Хаккинен: Обидно видеть Риккардо в Renault
Автор:
, редактор
22 дек. 2019 г., 13:55

Двукратный чемпион мира полагает, что французская команда не соответствует уровню австралийского пилота.

Даниэль Риккардо перешел из Red Bull в Renault в конце прошлого сезона и в дебютном сезоне за французскую команду не поднимался выше четвертого места. В то же время его бывший напарник Макс Ферстаппен одержал три победы и закончил сезон на третьем месте в чемпионате.

Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен признался, что расстроен текущим положением Риккардо, и надеется, что оно не скажется на уверенности австралийца в себе.

«Мне обидно видеть его в команде, с которой он не может побежать, – сказал Хаккинен в подкасте Unibet. – Когда из побеждающей команды переходишь в ту, которая проигрывает, ты чувствуешь разочарование. Риккардо очень позитивный парень, но надо избегать сомнений в себе. Понимать, что проблемы не в его навыках, а в машине».

Риккардо заключил с Renault двухлетний контракт, который истечет в конце сезона-2020. По слухам, он заинтересован в переходе в McLaren перед 2021 годом.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Даниэль Риккардо В Магазин
Команды Renault F1 Team
Автор Иван Матушкин

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