Хаккинен назвал Хэмилтона своим фаворитом в споре за титул

За две гонки до конца сезона Ф1 Макс Ферстаппен лидирует в общем зачете с преимуществом в восемь очков. Однако судьба титула еще далеко не решена, так как в двух последних Гран При лидер Red Bull ничего не смог противопоставить своему главному сопернику Льюису Хэмилтону из Mercedes.

Судьба чемпионского звания решится в декабрьских гонках в Саудовской Аравии и ОАЭ – многие полагают, что Максу будет непросто удержаться впереди, так как его преимущество слишком шатко.

Чемпион мира 1998 и 1999 годов Мика Хаккинен поддержал такую точку зрения.

«Если бы Формула 1 была теннисным матчем, я бы сказал, что после уверенных побед в Бразилии и Катаре в нем сейчас преимущество у Хэмилтона, – написал финн в своей колонке для Unibet. – Да, Макс впереди на восемь очков, но Mercedes дала Льюису машину, на которой он реально может отстоять свой титул».

Говоря о гонке в Катаре, где Ферстаппена переставили на пять позиций по решетке, Мика добавил: «Он смог очень быстро отыграть потерянное, как Льюис сделал это в Бразилии. Макс завершил первый круг четвертым. Но борьба за чемпионат мира – это совершенно другой уровень. Все остальные [кроме Хэмилтона и Ферстаппена] остались далеко позади».

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Также финский ветеран прокомментировал противостояние Mercedes и Red Bull, которое в последние недели проходит в формате обмена репликами с все нарастающим напряжением.

«Я считаю, что можно говорить о настоящей спортивной войне между Mercedes и Red Bull, – сказал Мика. – Это сражение Льюиса и Макса, боссов команд Тото Вольфа и Кристиана Хорнера и тех двух тысяч человек, которые на них работают. Мы уже видели острые моменты и наверняка увидим еще больше.

В роли рефери между ними находится FIA, которой сейчас приходится выполнять очень сложную работу. Им уже пришлось принимать сложные решения в Бразилии, а в Катаре история повторилась.

Из того, что мы видим, можно сделать вывод: официальные лица изо всех сил стремятся поддерживать баланс и нейтралитет, при этом дать пилотом возможность соперничать и в то же время помнить, что правила требуется соблюдать. Иначе мы получим хаос».