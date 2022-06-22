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Формула 1 Новость

Хаккинен озвучил главную проблему Red Bull и Ферстаппена

Финский чемпион мира уверен, что Максу и его команде пока не гарантированы титулы чемпионов Ф1

Хаккинен озвучил главную проблему Red Bull и Ферстаппена
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На Гран При Канады соперники вновь ничего не смогли противопоставить дуэту Red Bull Racing и Макса Ферстаппена – голландец поднялся на вершину подиума в шестой раз за девять Гран При, сделав еще один серьезный шаг к защите прошлогоднего титула. 

И хотя положение в общем зачете, наряду с чередой всевозможных проблем у главных соперников из Ferrari, действительно делает Макса главным фаворитом, знаменитый гонщик 90-х Мика Хаккинен отметил, что у команды все же есть повод для опасений. 

«И до начала уик-энда не было сомнений, что у Макса все под контролем, – написал 53-лений экс-пилот в своей колонке для Unibet. – А результаты Монреаля подтвердили, что Red Bull сейчас просто сильнее всех.

У них отличная скорость на прямых и баланс машины, а сама RB18 работает в руках Макса на любой трассе. В Канаде вам нужно всего понемногу: уверенность на торможениях, хорошее поведение в медленных поворотах, разгон на выходе из них и возможность за счет скорости обгонять на прямых. Во всех этих компонентах Макс выглядел блестяще. 

Единственное, что может стать проблемой для их команды – надежность. В прошедшей гонке у них вновь произошла поломка, в этот раз у Переса. Такая ситуация наверняка нервирует Red Bull – в такие дни, когда главный соперник Шарль Леклер стартует последним, надо добиваться максимального результата. Потому успех Ферстаппена принес большое облегчение.  

Сейчас я считаю надежность единственным вопросом, который должен тревожить Макса, Серхио и команду».

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Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

«Ferrari недостаточно выигрывать самой»

Оценивая положение, в котором после череды различных неудач оказалась Ferrari, Хаккинен признал положение команды незавидным.

«Их машина быстрая, но крайне хрупкая, – объяснил двукратный чемпион мира. – Но босс команды Маттиа Бинотто верно говорит, что пусть лучше она порой ломается, чем медленно доезжает до финиша. 

Если команда доберется до сути проблем, Шарль с Карлосом вновь смогут навязывать борьбу Red Bull. Однако отыграть отрыв в 49 очков, который сейчас отделяет его от Макса, Шарлю будет крайне сложно. 

Для этого Ferrari нужно не только самой выигрывать гонки, но и рассчитывать на какие-то сложности у соперников».

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