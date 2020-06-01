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Формула 1 / Новость

Хаккинен назвал чемпиона Ф1 в 2020 году. И это не Хэмилтон

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Хаккинен назвал чемпиона Ф1 в 2020 году. И это не Хэмилтон
Автор:
, редактор
1 июн. 2020 г., 12:50

Мика верит в своего соотечественника

Валттери Боттас провел в Mercedes уже три сезона и пока ни разу не смог всерьез побороться за титул со своим партнером по команде Льюисом Хэмилтоном. Однако двукратный чемпион мира и менеджер финна Мика Хаккинен уверен, что в 2020 году ситуация изменится.

«У Валттери отличная команда, он прекрасный пилот, и я уверен, что сейчас он сильнее, чем когда-либо, – сказал Хаккинен в подкасте F1 Nation. – Я очень сильно верю, что в этом году он станет чемпионом. Мы много лет работаем над этим, предоставляя ему все инструменты для достижения цели. И сам он тоже много работает».

По слухам, место Боттаса в Mercedes на следующий год находится под угрозой, так как его может заменить Себастьян Феттель. По мнению Хаккинена, у четырехкратного чемпиона мира сейчас не много вариантов для продолжения карьеры: 

«Сейчас трудное время для поиска команды, если ты хочешь побеждать. Хорошо, что Себастьян еще не стар, возраст для него не проблема. Он пережил сильное разочарование в Ferrari, перестал получить удовольствие от командной работы. Его все время сильно критиковали, и некоторые в команде разделяли эти взгляды».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Мика Хаккинен , Валттери Боттас В Магазин
Автор Иван Матушкин

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