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Формула 1 Новости

Хаккинен: Наверняка Хэм дуется и задумывается о смене команды

По словам экс-пилота Формулы 1, у Льюиса Хэмилтона практически наверняка появляются мысли о смене команды

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Хаккинен: Наверняка Хэм дуется и задумывается о смене команды
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Для Mercedes новый сезон Формулы 1 пока что складывается не очень позитивно. И хотя оба пилота смогли за эти три этапа по одному разу попасть на подиум, по сути это было возможно только благодаря неудачам идущих в «своей лиге» лидеров из Red Bull и Ferrari.

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Двукратный чемпион Ф1 Мика Хаккинен считает, что невозможность «Серебряных стрел» быстро найти решение проблем, тормозящих прогресс машины, сильно раздражают Льюиса Хэмилтона и даже позволяют семикратному чемпиону задуматься о смене коллектива.

«Очевидно, Льюису тяжело, – приводит слова Хэмилтона Racingnews365 со ссылкой на Unibet. – Джордж Расселл пришел сюда не для того, чтобы быть вторым номером или проигрывать. Он здесь ради того, чтобы выкладываться на максимум и однажды стать чемпионом мира. Он не будет уступать семикратному чемпиону мира.

Последняя гонка в Австралии была очень тяжелой для Льюиса. Команда, естественно, хочет, чтобы пилоты просто закончили гонку – и по итогу они получили такой результат. Да, не тот, что хотелось, но все же это неплохие очки для коллектива.

Но я уверен, что Льюис все еще недоволен этой ситуацией. Тяжело проигрывать Джорджу. Так что, я боюсь, это будет сложным сезоном для него. Расселл перешёл из команды, где практически не добивался успехов. Да, у него были хорошие результаты в квалификациях, но не в гонках. Все эти достижения с Mercedes для него в новинку, все кажется очень позитивным. Для Льюиса же это настоящая катастрофа. А когда Джордж оказывается впереди, все еще хуже.

Интересно, как Льюис ведет себя на командных брифингах – наверняка он дуется и жалуется. В таких ситуациях могут возникать вполне естественные мысли: «Может, мне нужно уйти?» Это факт. Он выступает за Mercedes уже долгие годы, выиграв не один титул. Сейчас дела идут не очень хорошо – поэтому он может начать задумываться о смене команды».

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