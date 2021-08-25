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Формула 1 Новости

Хаккинен: Боттаса в Mercedes невозможно превзойти

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Соотечественник заступился за Валттери

Хаккинен: Боттаса в Mercedes невозможно превзойти

Большинство экспертов призывают Mercedes заменить Валттери Боттаса на Джорджа Расселла в ближайшее межсезонье. Однако, двукратный чемпион мира Мика Хаккинен считает, что Боттас часто сталкивается с неоправданной критикой, и вполне заслужил свое место в команде.

«Если смотреть на факты, то результаты Mercedes при Боттасе и Хэмилтоне невозможно превзойти, – сказал Хаккинен каналу RTL. – Они просто невероятные. Боттас – блестящий пилот, которого слишком часто критикуют. Чрезмерно часто.

Выступать в одной команде с Льюисом это вам не детские игры. Тут недостаточно быть талантливым и быстрым, у этих людей невероятный опыт. По интернету такому не научишься.

Уверен, в команде понимают, что у них есть фантастический пилот. Когда часы работают, ты не лезешь их чинить».

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