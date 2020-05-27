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Формула 1 / Новость

Хайдфельд: Шумахер заменит Джовинацци в Alfa Romeo в 2020-м

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Хайдфельд: Шумахер заменит Джовинацци в Alfa Romeo в 2020-м
Автор:
, редактор
27 мая 2020 г., 12:25

Сыну Михаэля предсказали переход в Формулу 1 до конца года

В 2020 году Мик Шумахер продолжит выступать в Формуле 2. Сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера проведет свой второй сезон за команду Prema. Турнир еще не начался, но Шумахеру-младшему уже прочат место в Формуле 1 на будущий год. По слухам, он заменит кого-то из пилотов Alfa Romeo.

Однако бывший пилот Ф1 Ник Хайдфельд полагает, что Мик может попасть в итальянскую конюшню уже ближайшей осенью – если Антонио Джовинацци будет выступать недостаточно хорошо. 

«Не удивлюсь, если мы увидим Мика в машине [Ф1] уже в этом сезоне, – сказал Хайдфельд в эфире Sky Germany. – Если он будет успешен в Ф2, а у Джовинацци возникнет еще больше проблем, чем год назад, то появление Мика на месте Антонио не станет сюрпризом».

Если в 2020-м перехода не случится, то Хайдфельд уверен в появиление Шумахера-младшего в Ф1 на следующий сезон: «Кими Райкконен скоро завершит карьеру, а Джовинацци не особо силен. Так что молодой пилот вроде Мика должен получить шанс».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Антонио Джовинацци , Мик Шумахер
Команды Alfa Romeo
Автор Иван Матушкин

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