Хайдфельд: Кубица лучше Кими, но ему мешала подозрительность
Немецкий пилот считает, что его бывший напарник зря растрачивал нервы, опасаясь неодинакового отношения команды к двум своим гонщикам
Ник Хайдфельд провел в Формуле 1 более десяти лет, сменив пять команд. Среди напарников немца были, к примеру, чемпион мира Кими Райкконен и победитель девяти Гран При Марк Уэббер. Однако Хайдфельд считает, что сильнейшим из его товарищей по команде был Роберт Кубица.
«Он был моим напарником дольше всех в Ф1, почти три сезона, – рассказал Хайдфельд в очередном выпуске подкаста Beyond the Grid. – И я бы сказал, что он – самый совершенный из всех моих напарников. Он был не так быстр в гонках, как Кими, и не так хорош в квалификациях, как Уэббер. Но в целом он был на высшем уровне».
При этом Хайдфельд полагает, что Кубице сильно мешал его характер: «Ему не пошло на пользу то, что он постоянно думал, будто команда отдает мне предпочтение перед ним. Потому что это была немецкая команда [BMW Sauber], а я сам немец. Мне это не нравилось. Он часто говорил такое в прессе, а это была неправда. Он считал, что команда все лучшее отдает мне, а это было не так».
Дополнительная информация: Олег Карпов
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Марк Уэббер , Ник Хайдфельд , Кими Райкконен В Магазин , Роберт Кубица
|Автор
|Иван Матушкин
Хайдфельд: Кубица лучше Кими, но ему мешала подозрительность
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