Хайдфельд: Кубица лучше Кими, но ему мешала подозрительность

Ник Хайдфельд провел в Формуле 1 более десяти лет, сменив пять команд. Среди напарников немца были, к примеру, чемпион мира Кими Райкконен и победитель девяти Гран При Марк Уэббер. Однако Хайдфельд считает, что сильнейшим из его товарищей по команде был Роберт Кубица.

«Он был моим напарником дольше всех в Ф1, почти три сезона, – рассказал Хайдфельд в очередном выпуске подкаста Beyond the Grid. – И я бы сказал, что он – самый совершенный из всех моих напарников. Он был не так быстр в гонках, как Кими, и не так хорош в квалификациях, как Уэббер. Но в целом он был на высшем уровне».

При этом Хайдфельд полагает, что Кубице сильно мешал его характер: «Ему не пошло на пользу то, что он постоянно думал, будто команда отдает мне предпочтение перед ним. Потому что это была немецкая команда [BMW Sauber], а я сам немец. Мне это не нравилось. Он часто говорил такое в прессе, а это была неправда. Он считал, что команда все лучшее отдает мне, а это было не так».

Дополнительная информация: Олег Карпов