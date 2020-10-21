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Хайдфельд: Контракт должен гарантировать Феттелю равенство со Строллом

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Хайдфельд: Контракт должен гарантировать Феттелю равенство со Строллом
Автор:
, редактор

В Ф1 беспокоятся, что Себастьяна будут задвигать ради Лэнса

С 2021 года Себастьян Феттель станет пилотом Aston Martin. Наймом четырехкратного чемпиона мира занимался лично владелец команды Лоуренс Стролл. Однако эксперты все равно опасаются, что Феттель не получит равенства со своим напарником и сыном владельца Лэнсом Строллом.

Но бывший пилот Ф1 Ник Хайдфельд полагает, что равное отношение команды должны быть гарантировано Себастьяну контрактом.

«Когда твоим напарником выступает сын владельца команды, надо быть предельно осторожным, – сказал Хайдфельд. – Велика вероятность, что владелец будет потворствовать своему сыну. Перес уже жаловался, что ему обновления дают, только когда подготовят запасные детали для Лэнса.

Но я уверен, что Себастьян принял меры предосторожности и пункт в контракте гарантирует ему как минимум равенство. Отсутствие такого пункта меня бы удивило, это было бы безумием. Себастьян же не настолько наивен».

Советник Red Bull Хельмут Марко тоже выразил надежды на то, что Феттель не окажется в положении Серхио Переса.

«Слыша, что все обновления достаются Строллу-младшему, а Перес получает что-то, только когда готовы уже три копии, я надеюсь, что с Феттелем будут обращаться более честно», – сказал Марко немецкому каналу Sky. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Ник Хайдфельд , Себастьян Феттель , Лэнс Стролл
Автор Иван Матушкин

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