Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Леклер: В этом году для титула хватит пяти побед Следующая / Брандл назвал главную сложность для Расселла в Mercedes
Формула 1 Новости

Хаас: Фиттипальди будет на тестах, но нам нужен кто-то опытнее

Владелец команды рассказал о том, кто заменит Никиту Мазепина

Хаас: Фиттипальди будет на тестах, но нам нужен кто-то опытнее
Автор:
, Редактор
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Два дня назад команда Haas официально объявила о разрыве контракта с российским пилотом Никитой Мазепиным, однако до сих пор не объявила, кем намерена его заменить.

Ранее руководитель Haas Гюнтер Штайнер говорил, что первостепенным запасным вариантом является тест-пилот Haas Пьетро Фиттипальди, однако, похоже, он вряд ли получит место гонщика основного состава.

«Мы сейчас находимся в процессе поиска кандидатов, смотрим, с кем есть возможность заключить контракт, и у нас определенно кто-то будет к среде, – цитирует агентство AP владельца Haas Джина Хааса. – На тестах точно будет присутствовать Пьетро Фиттипальди, он наш тест-пилот, для этого он нам и нужен. Но в целом, я думаю нам требуется пилот с большим опытом. Надо просто понять, кто сейчас доступен».

Хаас также рассказал о ситуации с поиском нового титульного спонсора на замену российской компании «Уралкалий».

«Вообще-то главным спонсором нашей команды всегда была [станкостроительная компания] Haas Automation, – подчеркнул бизнесмен. – Именно ее название было главным на наших болидах. Не понимаю, почему люди говорили, что Haas стала российской командой.

У нас есть финансовые возможности для продолжения выступлений. Конечно, мы бы хотели привлечь больше денег. Но нам и своих хватает. Это лишь вопрос увеличившихся безвозвратных затрат».

Читайте также:

 

Поделились
Леклер: В этом году для титула хватит пяти побед
Предыдущая новость

Леклер: В этом году для титула хватит пяти побед
Следующая новость

Брандл назвал главную сложность для Расселла в Mercedes

Брандл назвал главную сложность для Расселла в Mercedes
Больше от
Сергей Иванов
Мартин: Я впервые испугался за свою жизнь Гран При Катара
MotoGP

Мартин: Я впервые испугался за свою жизнь

Куартараро: У Yamaha определенно проблемы Гран При Катара
MotoGP

Куартараро: У Yamaha определенно проблемы

Бастьянини: Я рискнул с выбором шины и победил Гран При Катара
MotoGP

Бастьянини: Я рискнул с выбором шины и победил

Haas F1 Team Больше от
Haas F1 Team
Haas разорвала контракт с Мазепиным
Формула 1

Haas разорвала контракт с Мазепиным

Ральф Шумахер: Мазепину лучше уйти из Haas
Формула 1

Ральф Шумахер: Мазепину лучше уйти из Haas

Анализ: кого выберет Haas, если потребуется заменить Мазепина Предсезонные тесты в Барселоне
Формула 1

Анализ: кого выберет Haas, если потребуется заменить Мазепина

Самое важное:

Марко: Red Bull вовсе не отстает от Mercedes на полсекунды
Формула 1 Формула 1

Марко: Red Bull вовсе не отстает от Mercedes на полсекунды

Брандл назвал главную сложность для Расселла в Mercedes
Формула 1 Формула 1

Брандл назвал главную сложность для Расселла в Mercedes

Хаас: Фиттипальди будет на тестах, но нам нужен кто-то опытнее
Формула 1 Формула 1

Хаас: Фиттипальди будет на тестах, но нам нужен кто-то опытнее

Леклер: В этом году для титула хватит пяти побед
Формула 1 Формула 1

Леклер: В этом году для титула хватит пяти побед

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.