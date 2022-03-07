Хаас: Фиттипальди будет на тестах, но нам нужен кто-то опытнее

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Два дня назад команда Haas официально объявила о разрыве контракта с российским пилотом Никитой Мазепиным, однако до сих пор не объявила, кем намерена его заменить.

Ранее руководитель Haas Гюнтер Штайнер говорил, что первостепенным запасным вариантом является тест-пилот Haas Пьетро Фиттипальди, однако, похоже, он вряд ли получит место гонщика основного состава.

«Мы сейчас находимся в процессе поиска кандидатов, смотрим, с кем есть возможность заключить контракт, и у нас определенно кто-то будет к среде, – цитирует агентство AP владельца Haas Джина Хааса. – На тестах точно будет присутствовать Пьетро Фиттипальди, он наш тест-пилот, для этого он нам и нужен. Но в целом, я думаю нам требуется пилот с большим опытом. Надо просто понять, кто сейчас доступен».

Хаас также рассказал о ситуации с поиском нового титульного спонсора на замену российской компании «Уралкалий».

«Вообще-то главным спонсором нашей команды всегда была [станкостроительная компания] Haas Automation, – подчеркнул бизнесмен. – Именно ее название было главным на наших болидах. Не понимаю, почему люди говорили, что Haas стала российской командой.

У нас есть финансовые возможности для продолжения выступлений. Конечно, мы бы хотели привлечь больше денег. Но нам и своих хватает. Это лишь вопрос увеличившихся безвозвратных затрат».