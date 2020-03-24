Кэри пообещал провести минимум 15 гонок в сезоне-2020

После официального объявления о том, что Гран При Азербайджана не получится провести в запланированные сроки, и сезон Ф1 в лучшем случае стартует в середине июня в Канаде, генеральный директор Liberty Media Чейз Кэри опубликовал на официальном сайте Ф1 обращение к болельщикам.

В нем, среди прочего, говорится о действиях организаторов в условиях эпидемии коронавируса и озвучиваются планы провести не менее 15 Гран При в предстоящем сезоне.

«Сейчас никто не может быть уверен, когда ситуация улучшится, – сказал Кэри. – Но она улучшится, и когда это произойдет, мы будем готовы возобновить гонки. Мы нацелены подарить болельщикам сезон 2020 года.

Мы осознаем реальную возможность новых переносов гонок, и тем не менее вместе с партнерами всерьез рассчитываем, что чемпионат стартует летом, а пересмотренный календарь будет включать 15-18 гонок.

Как уже было объявлено, мы воспользуемся переносом летнего перерыва на март-апрель, чтобы гоняться в это время, а также допускаем перенос окончания сезона на более поздний срок, чем запланированная сейчас дата 27-29 ноября. Порядок и время проведения этапов будет значительно отличаться от первоначального календаря.

Из-за переменчивости ситуации пока сложно сообщить более точную информацию, но мы обещаем внимательно следить за положением в каждой стране и возможными сложностями с перемещениями».

Также глава Ф1 дал понять, что для реализации указанных выше планов в чемпионате готовы пойти на изменений формата уик-эндов.

«Нынешнее положение дает спорту возможность эволюционировать, экспериментировать и пробовать новые вещи, – говорится в заявлении. – Это может, в том числе, привести к развитию киберспортивной платформы, появлению инновационного контента вроде Drive to Survive от Netflix и другим путям, полезным для спонсоров, вещателей, промоутеров гонок, команд и болельщиков».

Кэри добавил, что Формула 1 намерена в полной мере сотрудничать с местными властями и организациями здравоохранения, поскольку здоровье сотрудников и поклонников спорта является первоочередным интересом спорта.