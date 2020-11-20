Кэри пообещал Формуле 1 сезон из 24 гонок и ротацию этапов

В начале ноября Формула 1 официально представила календарь на 2021 год, включающий 23 этапа. В него входит новая гонка в Саудовской Аравии, однако для анонсированного ранее амбициозного проекта во Вьетнаме места там не нашлось.

В паддоке сразу отметили, что такое количество Гран При станет серьезной нагрузкой на участников чемпионата, прежде всего тех, кто входит в гоночные бригады и ездит на этапы.

Несмотря на это, босс Ф1 Чейз Кэри на встрече с инвесторами озвучил планы по дальнейшему расширению календаря.

«Если говорить о том, что будет после 2021 года, то мы очень рады большому желанию из разных мест мира видеть у себя Ф1, – сказал Кэри. – Во многих странах, где мы уже выступаем, очень хотят принять у себя новые гонки, а другие проявляют куда больший интерес, чем прежде.

Мы ожидаем уже через несколько лет перейти к календарю из 24 этапов и, возможно, ротировать какие-то этапы, чтобы иметь возможность начать сотрудничество с несколькими новыми партнерами.

Но их количество будет ограничено, так как приоритетом для нас остается долговременное сотрудничество».

Под ротированием босс Ф1 имел в виду систему, когда две трассы поочередно принимают у себя Гран При – в недавнем прошлом похожая практика использовалась для немецкого этапа, который по очереди проходил на «Нюрбургринге» и в Хоккенхайме.

Также Кэри заверил, что все в Формуле 1 рассчитывают на нормальный ход сезона-2021, несмотря на возможные остаточные последствия пандемии коронавируса.

«Мы не только сохранили, но и укрепили отношения с промоутерами, – сказал босс Ф1. – Уже завершено продление контрактов на будущий год на улучшенных условиях.

Мы планируем проводить гонки 2021 года со зрителями – в формате, максимально близком к нормальному. И ожидаем, что достигнутые соглашения будут соблюдены.

Мы также рассчитываем на возвращение Паддок-клуба. С ним у нас связаны серьезные планы, над которыми мы работали в этом году. Мы ожидаем, что они внесут серьезный вклад в долговременный рост.

Мы доказали, что можем безопасно перемещаться по миру и проводить свои гонки. Наши промоутеры все больше понимают, что надо двигаться вперед и справляться с вирусом.

На самом деле, многие хотят использовать наши этапы как платформу для демонстрации реального прогресса».

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Кэри, который с января уступит свой пост Стефано Доменикали, заверил, что передаст новому боссу крепко стоящий на ногах чемпионат.

«Мы успешно справились с вызовом, которым в 2020 году стал вирус, – объяснил Чейз. – И рассчитываем, что в 2021 году ситуация будет улучшаться. И в этих вопросах мы откровенны со своими партнерами.

Затем нас ждет еще более увлекательный сезон-2022, с новыми машинами и правилась, которые должны обострить соперничество и активизировать события на трассах. Более здоровая бизнес-модель также повысит привлекательность нашего спорта.

При этом мы отдаем себе отчет, что не можем предвидеть будущее в отношении ситуации с вирусом, так что надо быть готовым к неизвестным вариантам развития событий.

Но что точно – когда мир оставит вирус позади, Формула 1 будет готова продолжать движение с тех же позиций, где ее застигла пандемия».