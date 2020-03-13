Кэри: Официально гонки в Бахрейне и Вьетнаме пока не отменены
Глава Формулы 1 подтвердил, что переговоры о сохранении или отмене этапов ведутся, но решение пока не принято
Отмена Гран При Австралии стала поводом для предположения, что следующие этапы также не состоятся. В Австралии команды проголосовали против проведения Гран При ради безопасности собственных сотрудников из-за угрозы коронавируса. Очевидно, что за неделю, остающуюся до Гран При Бахрейна, эта угроза никуда не исчезнет.
Однако на пресс-конференции после заявления об отмене австралийского этапа руководитель Формулы 1 Чейз Кэри не стал торопиться с решениями.
«Пока мы говорим только о Гран При Австралии. Мы все еще общаемся с организаторами грядущих гонок. Все меняется очень быстро. Я как раз прилетел из Вьетнама. Но два дня назад ситуация была совершенно иной. Подтверждения того, пройдут ли гонки в Бахрейне и Вьетнаме или мы их отменим, у меня пока нет».
Кэри также назвал факторы, повлиявшие на решение отменить гонку: «Было несколько моментов. Болезнь механика McLaren стала одним из аргументов. Вторым было мнение специалистов по здравоохранению».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Австралии
|Автор
|Сергей Иванов
Кэри: Официально гонки в Бахрейне и Вьетнаме пока не отменены
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