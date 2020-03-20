Кэри: Изменения в календаре не потребуют одобрения команд
Генеральный директор Формулы 1 заверил, что нацелен как можно скорее дать старт новому сезону, переделанный календарь которого будет формироваться исключительно руководством чемпионата
В четверг вечером стало известно, что из семи первых Гран При, включенных в первоначальный календарь сезона-2020, ни один не пройдет в срок. К отмененным и перенесенным ранее этапам в Австралии, Бахрейне, Вьетнаме и Китае добавились европейские гонки в Испании, Голландии и Монако.
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Каким теперь будет новый список Гран При, по ходу телефонной конференции обсуждали президент FIA Жан Тодт, руководители Liberty Чейз Кэри и Росс Браун, а также боссы команд.
По итогам переговоров пресс-служба Ф1 выпустила официальное заявление Кэри, где среди прочего генеральный директор чемпионата упоминает порядок формирования нового календаря. Команды не будут иметь влияния на этот процесс.
«Учитывая исключительные условия, перенос нескольких гонок и единогласное решение Всемирного совета по переносу каникул в Формуле 1 с августа на март, мы с FIA обсудили с командами необходимость более гибких действия для формирования обновленного календаря, когда ситуация с эпидемией Covid-19 улучшится, – приводит документ слова Кэри. – На встрече мы получили полную поддержку своих планов вернуть в календарь как можно больше гонок и сделать это как можно быстрее при соблюдении условий безопасности.
Теперь работой над переделанным календарем займутся FIA и Формула 1. Мы будем консультироваться с командами, но уже принято решение, что новый календарь не потребует их формального одобрения.
Это обеспечит нам необходимую гибкость при согласовании новых дат с промоутерами этапов и возможность начать гонки в любой момент».
На той же конференции было решено перенести вступление в силу радикально новых правил с 2021 на 2022 год.
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По этому поводу Кэри сказал: «Из-за возникшей финансовой волатильности было согласовано решение, что команды будут использовать свои шасси 2020 года и в 2021-м. Потенциальный режим заморозки большего числа элементов будет обсужден дополнительно.
Введение финансового регламента продвигается вперед и состоится в соответствии с планами в 2021 году. Мы очень благодарны всем участникам дискуссии за продуктивный подход и общее стремление начать гонки 2020 года, как только позволит глобальная ситуация.
Формула 1 нацелена запустить сезон как можно скорее».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Адам Купер
Кэри: Изменения в календаре не потребуют одобрения команд
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