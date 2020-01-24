Кэри: Договор согласия почти готов

Нынешний Договор согласия, который регулирует финансовые взаимоотношения организаторов Формулы 1 с командами, истекает в конце 2020 года. Несмотря на то, что все коллективы согласились принять новые правила – от радикальных изменениях в техническом регламенте до сокращения расходов – документ еще не подписан.

«Мы находимся на финальной стадии, – цитирует Кэри агентство Bloomberg. – Определенные детали, касающегося будущего, согласованы. Правила, регламент, потолок расходов – все это решено».

Одна из самых важных задач Liberty заключается в том, чтобы сделать Формулу 1 непредсказуемой, чтобы больше гонщиков имели шансы на победу. Предполагается, что это увеличит аудиторию чемпионата, а значит и количество заработанных Ф1 денег.

В прошлом году пилоты только двух команд не из числа доминирующей тройки поднимались на подиум – это случилось впервые с 2016 года. А Mercedes, Ferrari и Red Bull занимали первые три позиции в Кубке конструкторов с 2015-го.

«У проигравшего должен быть шанс на победу, – добавил Кэри. – В этом сезоне [2019] было всего три команды, которые боролись за победу».

Примечательно, что вскоре после того, как Кэри только возглавил Ф1 в 2017-м, от Договора согласия он хотел отказаться.