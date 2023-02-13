Кем заменить Льюиса, когда он уйдет из Ф1? Эксперт дал совет Mercedes

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Хотя Льюис Хэмилтон и передумал завершать карьеру в ближайшем будущем, гонщику уже 38 лет – и понятно, что он едва ли останется в чемпионате дольше двух-трех сезонов.

Mercedes уже сейчас есть смысл задуматься, кого пригласить на замену самому успешному пилоту в истории – а эксперты не устают предлагать своих кандидатов. Так, Питер Уиндзор считает, что команде следует пригласить Шарля Леклера, а вот Карун Чандок назвал главным кандидатом Ландо Норриса.

Индиец рассказал Motorsport.com: «Конечно, еще остается вопрос, согласится ли он сам – но реальность такова, что других вариантов особенно и нет. В Red Bull Ландо может стать только вторым номером при Максе [Ферстаппене], в Ferrari вакансий нет.

Так что если куда и переходить – это в Mercedes, когда уйдет Льюис. Понятно, что Джордж Расселл останется в этой команде надолго.

Полагаю, пока не откроется эта вакансия, Норрису лучше оставаться в McLaren. Это неплохое и вполне безопасное место для него.

Но давайте представим, что в какой-то момент Льюис объявит: "Я устал, я ухожу".

Это сразу откроет сложный состязательный процесс [среди претендентов], но я не сомневаюсь, что для Mercedes Ландо должен в таком случае стать главным приоритетом».

Зак Браун и Ландо Норрис, McLaren Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Разумеется, в McLaren прекрасно понимают возможность подобного сценария. Однако, по мнению Сандока, большой босс команды Зак Браун отлично понимает мир гонок, потому отпустит Норриса, получив с этого собственную выгоду.

«Зак – блестящий переговорщик, – заверил эксперт. – Да, сейчас они связали Ландо контрактом. Но мы знаем, что любое соглашение можно перекупить, в реальности такое происходит постоянно.

Вспомните историю с [Пьером] Гасли [который перешел из AlphaTauri в Alpine, несмотря на действующее соглашение]. Такие истории случаются нередко, хотя в случае с Норрисом заплатить придется немало, что усложняет ситуацию».

Индиец отметил, что единственное, чего сейчас стоит опасаться Ландо – это поражения от нового напарника Оскара Пиастри во внутрикомандном противостоянии. McLaren выиграла спор за австралийца у Alpine, и чемпион Формулы 2 2021 года полон желания доказать, что заслужил выданные авансы.

Чандок сравнил его ситуацию с положением Джорджа Расселла перед стартом дебютного сезона в Mercedes год назад.

«Этот парень сделал смелый и амбициозный шаг, он отважился шагнуть на арену со львами, – объяснил Карун. – Ландо сейчас в превосходной форме, что доказал в прошлом году за рулем машины, которой было сложно управлять.

Но для Пиастри это по сути беспроигрышная ситуация, она похожа на ту, в которой год назад был Джордж».