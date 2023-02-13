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Кем заменить Льюиса, когда он уйдет из Ф1? Эксперт дал совет Mercedes

По мнению Каруна Чандока, есть кандидат, который сможет достойно заменить семикратного чемпиона мира

Кем заменить Льюиса, когда он уйдет из Ф1? Эксперт дал совет Mercedes
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Хотя Льюис Хэмилтон и передумал завершать карьеру в ближайшем будущем, гонщику уже 38 лет – и понятно, что он едва ли останется в чемпионате дольше двух-трех сезонов. 

Mercedes уже сейчас есть смысл задуматься, кого пригласить на замену самому успешному пилоту в истории – а эксперты не устают предлагать своих кандидатов. Так, Питер Уиндзор считает, что команде следует пригласить Шарля Леклера, а вот Карун Чандок назвал главным кандидатом Ландо Норриса.  

Индиец рассказал Motorsport.com: «Конечно, еще остается вопрос, согласится ли он сам – но реальность такова, что других вариантов особенно и нет. В Red Bull Ландо может стать только вторым номером при Максе [Ферстаппене], в Ferrari вакансий нет. 

Так что если куда и переходить – это в Mercedes, когда уйдет Льюис. Понятно, что Джордж Расселл останется в этой команде надолго. 

Полагаю, пока не откроется эта вакансия, Норрису лучше оставаться в McLaren. Это неплохое и вполне безопасное место для него.

Но давайте представим, что в какой-то момент Льюис объявит: "Я устал, я ухожу". 

Это сразу откроет сложный состязательный процесс [среди претендентов], но я не сомневаюсь, что для Mercedes Ландо должен в таком случае стать главным приоритетом».

Зак Браун и Ландо Норрис, McLaren

Зак Браун и Ландо Норрис, McLaren

Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Разумеется, в McLaren прекрасно понимают возможность подобного сценария. Однако, по мнению Сандока, большой босс команды Зак Браун отлично понимает мир гонок, потому отпустит Норриса, получив с этого собственную выгоду.  

«Зак – блестящий переговорщик, – заверил эксперт. – Да, сейчас они связали Ландо контрактом. Но мы знаем, что любое соглашение можно перекупить, в реальности такое происходит постоянно. 

Вспомните историю с [Пьером] Гасли [который перешел из AlphaTauri в Alpine, несмотря на действующее соглашение]. Такие истории случаются нередко, хотя в случае с Норрисом заплатить придется немало, что усложняет ситуацию».

Индиец отметил, что единственное, чего сейчас стоит опасаться Ландо – это поражения от нового напарника Оскара Пиастри во внутрикомандном противостоянии. McLaren выиграла спор за австралийца у Alpine, и чемпион Формулы 2 2021 года полон желания доказать, что заслужил выданные авансы. 

Чандок сравнил его ситуацию с положением Джорджа Расселла перед стартом дебютного сезона в Mercedes год назад. 

«Этот парень сделал смелый и амбициозный шаг, он отважился шагнуть на арену со львами, – объяснил Карун. – Ландо сейчас в превосходной форме, что доказал в прошлом году за рулем машины, которой было сложно управлять. 

Но для Пиастри это по сути беспроигрышная ситуация, она похожа на ту, в которой год назад был Джордж».

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