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«Кажется, я задремал». Норрис назвал свои ошибки в спринте

Ландо рассказал про неудачный старт и пропущенный выпад Джорджа Расселла на первом круге субботней гонки в Сан-Паулу

Джонатан Нобл
Автор Джонатан Нобл
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Ландо Норрис, McLaren MCL60, Джордж Расселл, Mercedes F1 W14

Выиграв утром в субботу квалификацию спринта, Ландо Норрис во второй раз за карьеру в Ф1 (первый был в Сочи два года назад) получил право стартовать с поула. 

После сигнала светофоров британец неплохо начал движение, сохранив преимущество над занимавшим второе место Максом Ферстаппеном, однако затем уступил инициативу сопернику из Red Bull – тот раньше нырнул в первый поворот и уехал к победе в гонке.

«Я должен пересмотреть повтор, – сказал Ландо, когда его спросили о проигранном старте. – Там явно что-то случилось. Я хорошо тронулся с места, но вторая стадия разгона, похоже, получилась слишком осторожной.  

Не думаю, что у меня возникла пробуксовка. Но это правда, я немного осторожничал. Завтра надо сделать все лучше [в главной гонке]». 

Макс, со своей стороны, изначально хотел снять все вопросы уже на стартовом разгоне. 

«Было важно сразу выйти вперед, – сказал голландец. – Тронуться с места мне удалось, будем говорить, не блестяще, но вот затем я поехал очень хорошо. Мы поравнялись, ну а дальше все было уже делом техники».

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Ландо Норрис, McLaren MCL60

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Ландо Норрис, McLaren MCL60

Проиграв одну позицию Ферстаппену, Норрис почти сразу отдал и другую – на входе в четвертый поворот его обошел Джордж Расселл. Впрочем, уже через четыре круга Ландо вернулся на второе место (на фото вверху). 

«Кажется, я словно задремал, и Джордж подловил меня на первом круге, – признался гонщик McLaren. – Но затем наш темп был хорош. Я даже попробовал угнаться за Максом – но это, конечно, было нереально. Зато хотя бы весело». 

Он добавил: «Но все же, мы почти смогли побороться с Red Bull на трассе, где почти не рассчитывали на подобное. Так что спринт принес много позитива и много неожиданностей. Завтра мы попробуем снова, там надо будет обгонять побольше».

В главной бразильской гонке Норрису предстоит стартовать шестым после неудачи в пятничной квалификации.  

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