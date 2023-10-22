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«Кажется, тебе скучно». Макс и Льюис устроили дискуссию о спринтах

Победитель и серебряный призер субботней гонки в Остине довольно серьезно разошлись во мнениях по поводу специального формата уик-энда

Александр Кабановский
Автор Александр Кабановский
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Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14

Спринт Гран При США прошел по классическому для нынешнего сезона сценарию: Макс Ферстаппен стартовал с поула, жестко отбил атаки соперников на первых метрах, после чего умчался в отрыв к победе с лучшим кругом.

Льюис Хэмилтон, сумевший на первых метрах обрулить Шарля Леклера и выйти на второе место, спустя 19 кругов проехал под клетчатый флаг в 9,4 секундах позади победителя.

После финиша двух главных героев гонки на медиа-сессии FIA спросили, что они думают о спринтах по прошествии некоторого времени после их появления в регламенте Ф1.

«Должен честно признать, что я не в восторге от таких уик-эндов, – сказал Макс. – Квалификация точно должна быть всего одна по ходу уик-энда: ты должен собрать все воедино, и если это получается, то приносит потрясающие эмоции. 

А так ты берешь поул в субботу, а потом понимаешь, что в спринте все равно начисляют не так много очков. Кроме того, после него каждый уже более или менее понимает, чего ждать от главной гонки в плане темпа. Это лишает воскресенье части интриги. 

Без спринта, после одной квалификации, сложнее судить о гоночном темпе. Потому все с интересом включают TV, не зная, чего ожидать. А так все уже известно».

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Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG, второе место в спринте

В этот момент сидевший рядом Льюис заметил: «Такое ощущение, что тебе все это уже порядком надоело».

«Будь я болельщиком, скучать бы не стал, – парировал Макс. – Но всегда огорчает, когда ты уже примерно понимает, чего ждать. 

Если не случится чего-то безумного, исход главной гонки уже понятен. Это лишает воскресенье известного волшебства, когда ты включаешь телевизор».

Льюис же выразил спринтам полную поддержку: «Это немного меняет твой подход, так что для нас это удовольствие.  

Мне нравится дополнительная возможность сесть за руль и попробовать всех обогнать, использовав все имеющиеся возможности. 

Можно ли улучшить этот формат? Думаю, есть смысл попробовать. Но людям нравятся спринтерские уик-энды, и мне они тоже по душе. Особенно я люблю пятницы, когда после единственной тренировки нужно сразу начинать борьбу в квалификации».

В воскресной гонке, которая стартует в 22:00 Мск, Хэмилтон будет на решетке третьим, а Ферстаппен – шестым.

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