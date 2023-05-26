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«Кажется, ничего плохого не случилось». В Mercedes оценили работу новинок

В команде были очень осторожны, говоря о том, как показала себя серьезно доработанная машина W14 в тренировках Гран При Монако

Адам Купер
Автор:
Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14

После сложного старта сезона в Mercedes начали радикальную переделку шасси, результаты которой можно было увидеть в Монако. Команда выдрала именно эту трассу, несмотря на очевидные сложности, связанные с ее особенностями. 

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Льюис Хэмилтон показал третье время в утренней тренировке, в после обеда остался шестым. Джордж Расселл завершил день на 12-й строчке. 

«Сложность Монако в том, что здесь очень сложно делать оценки, – объяснил глава команды Тото Вольф, отвечая на вопрос otorsport.com. – Но как минимум мы не увидели в поведении машины ничего такого, что можно считать по-настоящему негативным».

Он продолжил: «Я никогда не слышал, чтобы в Монако гонщик был бы доволен ощущениями от машины. Здесь они всегда едут по лезвию ножа. Вы сами видели это на примере [аварии] Карлоса Сайнса. Так что я не могу восхвалять наши новинки, но это определенно шаг в верном направлении». 

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Говоря о расстановке сил, австриец отметил: «На длинных сериях кругов Макс [Ферстаппен] был вне конкуренции. Однако на одном быстром круге, как мне видится, борьбу куда упорнее – как минимум сегодня.

В гоночной же конфигурации у них [Red Bull] резина словно вообще не изнашивается. Они здорово поработали». 

Льюис Хэмилтон оказался настроен куда более позитивно.

«День вышел просто потрясающим, мне очень понравилось управлять машиной, –  сказал семикратный чемпион. – Хочу сказать огромное спасибо всем, кто работал над ней и потратил много сил, чтобы мы получили сегодня такую возможность. 

Еще я рад, что машины остались в целости и сохранности. Это позволило собрать большой объем данных. Понятно, что эта трасса не вполне позволяет все проверить, но общие ощущения очень хорошие. 

Жаль, что по чистой скорости мы оказались не так близко к лидерам, как я рассчитывал. Но ощущения явно чувствуются. Мы продолжим работу, чтобы понять, на что реально способна машина».

На вопрос о том, что именно стало лучше в W14 по сравнению с прежней версией, гонщик ответил, что может выделить конкретные точки прогресса, но не готов открыто говорить о них. 

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