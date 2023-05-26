«Кажется, ничего плохого не случилось». В Mercedes оценили работу новинок
В команде были очень осторожны, говоря о том, как показала себя серьезно доработанная машина W14 в тренировках Гран При Монако
После сложного старта сезона в Mercedes начали радикальную переделку шасси, результаты которой можно было увидеть в Монако. Команда выдрала именно эту трассу, несмотря на очевидные сложности, связанные с ее особенностями.
Льюис Хэмилтон показал третье время в утренней тренировке, в после обеда остался шестым. Джордж Расселл завершил день на 12-й строчке.
«Сложность Монако в том, что здесь очень сложно делать оценки, – объяснил глава команды Тото Вольф, отвечая на вопрос otorsport.com. – Но как минимум мы не увидели в поведении машины ничего такого, что можно считать по-настоящему негативным».
Он продолжил: «Я никогда не слышал, чтобы в Монако гонщик был бы доволен ощущениями от машины. Здесь они всегда едут по лезвию ножа. Вы сами видели это на примере [аварии] Карлоса Сайнса. Так что я не могу восхвалять наши новинки, но это определенно шаг в верном направлении».
Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Говоря о расстановке сил, австриец отметил: «На длинных сериях кругов Макс [Ферстаппен] был вне конкуренции. Однако на одном быстром круге, как мне видится, борьбу куда упорнее – как минимум сегодня.
В гоночной же конфигурации у них [Red Bull] резина словно вообще не изнашивается. Они здорово поработали».
Льюис Хэмилтон оказался настроен куда более позитивно.
«День вышел просто потрясающим, мне очень понравилось управлять машиной, – сказал семикратный чемпион. – Хочу сказать огромное спасибо всем, кто работал над ней и потратил много сил, чтобы мы получили сегодня такую возможность.
Еще я рад, что машины остались в целости и сохранности. Это позволило собрать большой объем данных. Понятно, что эта трасса не вполне позволяет все проверить, но общие ощущения очень хорошие.
Жаль, что по чистой скорости мы оказались не так близко к лидерам, как я рассчитывал. Но ощущения явно чувствуются. Мы продолжим работу, чтобы понять, на что реально способна машина».
На вопрос о том, что именно стало лучше в W14 по сравнению с прежней версией, гонщик ответил, что может выделить конкретные точки прогресса, но не готов открыто говорить о них.
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