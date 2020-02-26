Каждый год в Испании инженер называет Сайнса Дарреном. Кажется, это уже традиция
Гоночный инженер Карлоса Сайнса никак не может запомнить имя своего пилота. На прошлогоднем Гран При Испании специалист назвал гонщика Дарреном. Девять месяцев спустя ситуация повторилась
Команда Формулы 1 McLaren в своем твиттере опубликовала видео с предсезонных тестов. В этом ролике можно услышать радиопереговоры Карлоса Сайнса и его инженера Тома Стелларда. На записи слышно, как Стеллард говорит: «Так, Даррен, нынешнее состояние... Ой, то есть Карлос, нынешнее состояние трассы идентично тому…»
«Привет, Том! И снова Даррен», – перебил его Сайнс. «Да, это случается каждый раз, как мы приезжаем в Испанию», – ответил Стеллард.
Инженер действительно уже не в первый раз называет Сайнса Дарреном. В прошлый раз это произошло на той же самой трассе «Каталунья» 9 месяцев назад – когда Формула 1 проводила Гран При Испании-2019. И тогда, и сейчас Стеллард назвал своего гонщика именем инженера, который отвечает за стратегию McLaren. По ходу работы Стеллард много общается и с Дарреном, и с Карлосом.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Февральские тесты в Барселоне I
|Пилоты
|Карлос Сайнс В Магазин
|Команды
|McLaren В Магазин
|Автор
|Майк Мулдер
Каждый год в Испании инженер называет Сайнса Дарреном. Кажется, это уже традиция
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