Каждый год в Испании инженер называет Сайнса Дарреном. Кажется, это уже традиция

Команда Формулы 1 McLaren в своем твиттере опубликовала видео с предсезонных тестов. В этом ролике можно услышать радиопереговоры Карлоса Сайнса и его инженера Тома Стелларда. На записи слышно, как Стеллард говорит: «Так, Даррен, нынешнее состояние... Ой, то есть Карлос, нынешнее состояние трассы идентично тому…»

«Привет, Том! И снова Даррен», – перебил его Сайнс. «Да, это случается каждый раз, как мы приезжаем в Испанию», – ответил Стеллард.

Инженер действительно уже не в первый раз называет Сайнса Дарреном. В прошлый раз это произошло на той же самой трассе «Каталунья» 9 месяцев назад – когда Формула 1 проводила Гран При Испании-2019. И тогда, и сейчас Стеллард назвал своего гонщика именем инженера, который отвечает за стратегию McLaren. По ходу работы Стеллард много общается и с Дарреном, и с Карлосом.

Сегодня на автодроме в Барселоне началась вторая часть предсезонных тестов Формулы 1. Motorsport ведет текстовую трансляцию этих заездов.