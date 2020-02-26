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Каждый год в Испании инженер называет Сайнса Дарреном. Кажется, это уже традиция

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Каждый год в Испании инженер называет Сайнса Дарреном. Кажется, это уже традиция
Автор:
, Редактор (Нидерланды)
26 февр. 2020 г., 07:50

Гоночный инженер Карлоса Сайнса никак не может запомнить имя своего пилота. На прошлогоднем Гран При Испании специалист назвал гонщика Дарреном. Девять месяцев спустя ситуация повторилась

Команда Формулы 1 McLaren в своем твиттере опубликовала видео с предсезонных тестов. В этом ролике можно услышать радиопереговоры Карлоса Сайнса и его инженера Тома Стелларда. На записи слышно, как Стеллард говорит: «Так, Даррен, нынешнее состояние... Ой, то есть Карлос, нынешнее состояние трассы идентично тому…»

«Привет, Том! И снова Даррен», – перебил его Сайнс. «Да, это случается каждый раз, как мы приезжаем в Испанию», – ответил Стеллард.

 

Инженер действительно уже не в первый раз называет Сайнса Дарреном. В прошлый раз это произошло на той же самой трассе «Каталунья» 9 месяцев назад – когда Формула 1 проводила Гран При Испании-2019. И тогда, и сейчас Стеллард назвал своего гонщика именем инженера, который отвечает за стратегию McLaren. По ходу работы Стеллард много общается и с Дарреном, и с Карлосом.

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Пилоты Карлос Сайнс В Магазин
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Автор Майк Мулдер

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