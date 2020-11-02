Проведя в Формуле 1 почти два сезона. Джордж Расселл ни разу не уступил напарникам в квалификации – и ни разу не зарабатывал очки в гонках. Он уже дважды финишировал на 11-м месте, по ходу дистанции, случалось, поднимался даже до седьмой, но заветная десятка остается для британца неприступной.

В прошедший уик-энд в Имоле Расселл упустил реальнейший шанс заработать первые очки. Он потерял контроль над машиной и улетел в барьер, следуя за автомобилем безопасности – при этом пилоты Alfa Romeo, которых он в тот момент опережал, в итоге финишировали девятым и десятым.

По словам главы Mercedes F1 Тото Вольфа, который занимается карьерой Расселла, ошибки являются неизбежной составляющей обучения для молодых спортсменов.

«Это часть процесса развития, – объяснил он репортерам. – Именно полученный опыт позволил Льюису [Хэмилтону], Валттери [Боттасу], а до того Нико [Росбергу] стать особенными.

Думаю, каждый должен разбить машину об стену позади автомобиля безопасности. Мы видели такое даже в исполнении самых опытных пилотов, которые ошибаются под давлением.

То, что произошло с Джорджем, случается и с лучшими. Я очень ему сочувствую, но это надо пройти. Да, останется шрам, но в будущем это позволит ему стать более сильным гонщиком».

В социальных сетях Расселла поддержали и многие другие. Бывший технический директор Mercedes и Williams Падди Лоу, прежде работавший с британцем, вспомнил историю 1991 года – тогда на той же трассе в Имоле Ален Прост под дождем улетел с асфальта на прогревочном круге и даже не смог стартовать.

Лоу написал в твиттере: «Пройди через это, Джордж Расселл, ты в отличной компании. Представь себе, трехкратный чемпион мира тоже закрутился в Имоле на прогревочном круге. Все допускают ошибки».

Ромен Грожан, который попал в очень похожую аварию за машиной безопасности два года назад в Баку, тоже не остался в стороне: «Парень, я знаю это чувство. Потребуется время, чтобы оно забылось, но то, что ты делаешь, очень круто. Продолжай атаковать».

Последним, кто принес очки Williams в Формуле 1, остается Роберт Кубица. Он стал десятым на прошлогоднем Гран При Германии.