В прошлом году команда Ferrari попала под подозрение в том, что она использовала аккумулятивную топливную систему. В ней бензин, прошедший через датчик контроля расхода топлива, мог аккумулироваться и в нужный момент впрыскиваться в цилиндры, кратковременно повышая мощность.

В результате расследования FIA не нашла доказательств вины Ferrari. Несмотря на это регулятор потребовал от всех команд добавить дополнительные датчики расхода топлива, чтобы поводов для подозрений не осталось.

По словам главного технического специалиста по болидам в FIA Николаса Томбасиса, нарушать теперь гораздо сложнее, однако подозрений от этого меньше не стало.

«Мне кажется дополнительные датчики расхода топлива работают неплохо, – заявил Томбасис. – Но нам все еще поступает информация от команд с жалобами на соперников. Практически каждую неделю мы слышим о каких-то подозрениях.

Какую-то часть таких сообщений можно списать на обычную паранойю. Но кое-что может оказаться и правдой, так что мы постоянно все анализируем и смотрим, на что обратить внимание.

Сейчас у нас нет никакого крупного расследования, но есть несколько мелких подозрений, которые нужно изучить внимательнее».

Томбасис добавил, что важно контролировать не только расход топлива, но и мощность электроэнергии в гибридной силовой установке.

«В прошлом году мы приняли решение о том, что датчиков должно быть два. Эти датчики критичны как для измерения расхода топлива, так и для измерения напряжения электрического тока в гибридной составляющей силовой установки. Если вы подаете в мотор больше топлива или повышаете напряжение в гибридном приводе, это это пропорционально увеличивает мощность», – объяснил Томбазис.

Дополнительная информация: Джонатан Нобл