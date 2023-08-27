«Катастрофа». Вольф раскритиковал Mercedes за тактику в Зандфорте
Руководитель команды резко высказался о своих подчиненных после не самых удачных решений, принятых теми по ходу голландского Гран При
Переменчивая погода дала шанс всем участникам голландской гонки – те, кто своевременно поставил дождевую резину, а затем вернулся на слики, получил значительное преимущество. В команде Mercedes этот шанс использовать не смогли Льюис Хэмилтон оставался на стартовом комплекте резины целых три круга, а Джордж Расселл – и вовсе четыре.
Из-за этого семикратный чемпион мира в какой-то момент оказался на самом последнем 20-м месте, а его напарник потерял целую минуту и до середины гонки оставался в самом хвосте пелотона.
«Думаю, оба гонщика оставались на трассе катастрофически долго, – сказал в эфире Sky Sports руководитель Mercedes Тото Вольф. – Нам надо установить, как так получилось .
Дело не в каком-то конкретном человеке или отделе. Это вопрос коммуникаций между пилотом, командным мостиком и тактическим штабом, учета погодных условий – и затем совместного выбора решения.
То, что мы увидели в этот раз, категорически ниже наших стандартов – включая и мои. Позитив разве что в том, что для нас это болезненный удар. Если бы мы не почувствовали боли, оно бы и дальше осталось так».
Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG
Photo by: Michael Potts / Motorsport Images
Глава Mercedes добавил, что такое выступление выглядит особенно обидным по той причине, что сама по себе скорость машины W14 в этот раз была неплохой и позволяла на многое рассчитывать.
«Такая гонка раздражает, ведь у нас был темп, – объяснил австриец. – Правда, после сложного начала мы отыграли почти все, что было возможно.
В концовке на промежуточных шинах Джордж вообще ехал в темпе Макса [Ферстаппена], а Льюис очень активно сражался с Ferrari [Карлоса Сайнса]. А так, конечно, мы могли быть гораздо ближе к лидерам».
Он продолжил: «У нас был темп, но результат оказался очень плохим. А в нашем спорте роль играет именно это».
Хэмилтон завершил гонку шестым, а Расселл проколол колесо в борьбе за очки с Ландо Норрисом и после пит-стопа финишировал далеко позади.
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