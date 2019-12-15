«Каталунья» нацелилась подписать контракт с Ф1 на 3-5 лет

Нынешний сезон мог бы стать последним для «Каталуньи» в Формуле 1, если бы местные власти не поддержали организаторов Гран При. Новый контракт действует лишь один год и, учитывая появление новых гонок в календаре чемпионата, велик риск, что после 2020-го Барселона все же останется без Ф1.

Босс каталонского автодрома Висенс Агилера на рождественской встрече с испанскими СМИ рассказал, что нацелен заключить с Liberty Media сделку на 3-5 лет – осталось только найти деньги.

«Чтобы продолжать принимать Гран При, нам нужна помощь, – цитирует его F1mundial. – Она поступила от Женералитета, Городского совет Монтмело, [автоклуба] RACC – они готовы продолжать. В июне мы должны довести поддержку до такого уровня, какой нужен Liberty Media.

У нас есть несколько вариантов. Мы не можем точно сказать, кто заинтересован, а кто нет, но мы ищем больше игроков, которые поддержат нас в переговорах. Мы работаем по различным сценариям в поисках того, кто поддержит трех- или пятилетнее соглашение с Liberty Media».

Он добавил: «Мы общались с Liberty в течение последних нескольких месяцев, но переговоры далеки от завершения. Мы должны принять решение по Гран При где-то в июне, но у нас нет крайнего срока. Все должно быть решено в июне или июле. Это будут длительные и сложные переговоры, но есть желание и готовность продолжать все. Мы не ожидаем, что будет просто».

Барселонская трасса неизменно принимает Гран При Испании с 1991 года. В нынешнем календаре лишь гонки в Сильверстоуне, Монако, Будапеште, Монце и Сан-Паулу сохраняют постоянную прописку в календаре на протяжении более длительного срока.