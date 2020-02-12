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Каша в бороде. Mercedes представила Боттаса 3.0 – и это стоит увидеть

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Каша в бороде. Mercedes представила Боттаса 3.0 – и это стоит увидеть
Автор:
, редактор
12 февр. 2020 г., 12:42

Если в прошлом году мы увидели Боттаса 2.0, который ел кашу и быстро ехал, то теперь Валттери прокачался. Версия 3.0 отличается очень длинной бородой

Mercedes выпустила шуточное видео про своего пилота Валттери Боттаса. Финна представили в качестве «Боттаса 3.0», сославшись на его собственные прошлогодние слова про «Боттаса 2.0». 

В 2019 году финн выдал лучший старт сезона в карьере, после чего назвался обновленной версией самого себя, отметив, что его секретным оружием стала утренняя овсянка. Те слова Боттаса широко разошлись в СМИ. Правда, напарник финна Льюис Хэмилтон, говоря о новом Валттери, признался, что увидел разницу лишь в появлении у того бороды.

Теперь Mercedes использовала все эти слова, изобразив «Боттаса 3.0» с бородой до пола. В таком образе Валттери ест утреннюю кашу и пытается рулить. Борода струится поверх машины и не помещается в кокпит. Вот это видео:

 

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Серия Формула 1
Пилоты Валттери Боттас В Магазин
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Автор Иван Матушкин

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