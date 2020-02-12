Mercedes выпустила шуточное видео про своего пилота Валттери Боттаса. Финна представили в качестве «Боттаса 3.0», сославшись на его собственные прошлогодние слова про «Боттаса 2.0».

В 2019 году финн выдал лучший старт сезона в карьере, после чего назвался обновленной версией самого себя, отметив, что его секретным оружием стала утренняя овсянка. Те слова Боттаса широко разошлись в СМИ. Правда, напарник финна Льюис Хэмилтон, говоря о новом Валттери, признался, что увидел разницу лишь в появлении у того бороды.

Теперь Mercedes использовала все эти слова, изобразив «Боттаса 3.0» с бородой до пола. В таком образе Валттери ест утреннюю кашу и пытается рулить. Борода струится поверх машины и не помещается в кокпит. Вот это видео: