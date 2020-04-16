Карты с мамой, биржа с папой. Сайнс о жизни на карантине

Карлос Сайнс пока ни разу не стартовал в виртуальных Гран При, которые проводят организаторы Формулы 1 в отсутствие реальных гонок – хотя ранее он весьма активно участвовал в соревнованиях на симуляторах. О причинах этого пилот McLaren рассказал, отвечая в прямом эфире на вопросы ведущих британского телеканала Sky Sports.

«У моего симулятора возникла проблема c педалью тормоза – никак не получается ее нормально откалибровать, никак не могу ее как следует прочувствовать. Но в моих ближайших планах окончательно разобраться с этим. Как только разберусь – сразу же запишусь на очередную гонку. Так что, Дженсон, тебе придется скоро поискать другую команду!» – обратился испанец к Дженсону Баттону, экс-чемпиону Ф1, который в последнем виртуальном Гран При выступал в составе McLaren.

Знания об инвестициях и искушение тортиком

Сайнс также чуть подробнее рассказал о том, чем занимается на продолжающемся в Испании карантине.

«Мы часто жалуемся, что не можем много времени проводить с семьей – и вот, появилась возможность несколько недель не расставаться. Так что, я этим пользуюсь. Мама больше всего рада этой истории с карантином, я с ней в карты играю регулярно. Но занимаюсь и серьезными вещами: решил побольше узнать об экономике, о том, как биржа работает. Много общаюсь на эту тему с отцом и с его знакомыми, помогавшими ему в вопросах инвестиций.

Само собой, активно тренируюсь. Смотрю, многие сейчас увлекаются пирожными, сладостями – и моя мама тоже печет тортик каждые выходные, но я стараюсь всю семью держать в форме, чтобы они и сами ели здоровую пищу, и мне готовили. Планирую сбросить несколько килограммов: сейчас вешу 72, хотел бы выйти на 69. Мой тренер, правда, меня критикует частенько – говорит, я многовато времени всякому бодибилдингу уделяю. Мол, думаю, не о выносливости, а о том, как буду на пляже смотреться. Но ведь пляжи откроют рано или поздно – так что, надо готовиться.

С командой созваниваемся раз в неделю – но чаще просто обсуждаем происходящее в мире и слухи о событиях в Формуле 1. Я попросил моего гоночного инженера устроить мне еженедельные занятия с более подробным рассказом о том, как устроен автомобиль – однако пока нет уверенности, что все получится».