Картодром Шумахера избежит сноса. Добычу угля развернут рядом

В 2018-м стало известно, что немецкая энергетическая компания RWE планирует в течение двух лет начать добычу угля на участке в Керпене, где находится картинговый центр Михаэля Шумахера. Помимо трассы там расположен музей, экспозиция которого включает некоторые машины немца из Формулы 1.

Однако акции протеста жителей и защитников окружающей среды – из-за работ мог быть уничтожен лес Гамбахер – заставили RWE изменить первоначальные планы.

«Наш план состоит в том, чтобы не использовать остальную часть района Штайнхайд в пределах сегодняшнего района добычи, – сказал представитель компании Гидо Штеффен немецкой газете Kolner Express. – Мы предполагаем, что трассу для картинга можно сохранить».

Однако в картинг-центре пока настроены скептически. «Пока мы не получим официального подтверждения от RWE, мы не будем это комментировать. Конечно, мы будем рады, если это произойдет», – сказал глава картинг-центра Герхард Ноак. Штеффен уверяет, что вскоре свяжется с представителями картодрома.