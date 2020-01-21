Картодром Шумахера избежит сноса. Добычу угля развернут рядом
Картинговый центр семикратного чемпиона Формулы 1 в Керпене, похоже, не будет закрыт.
В 2018-м стало известно, что немецкая энергетическая компания RWE планирует в течение двух лет начать добычу угля на участке в Керпене, где находится картинговый центр Михаэля Шумахера. Помимо трассы там расположен музей, экспозиция которого включает некоторые машины немца из Формулы 1.
Однако акции протеста жителей и защитников окружающей среды – из-за работ мог быть уничтожен лес Гамбахер – заставили RWE изменить первоначальные планы.
«Наш план состоит в том, чтобы не использовать остальную часть района Штайнхайд в пределах сегодняшнего района добычи, – сказал представитель компании Гидо Штеффен немецкой газете Kolner Express. – Мы предполагаем, что трассу для картинга можно сохранить».
Однако в картинг-центре пока настроены скептически. «Пока мы не получим официального подтверждения от RWE, мы не будем это комментировать. Конечно, мы будем рады, если это произойдет», – сказал глава картинг-центра Герхард Ноак. Штеффен уверяет, что вскоре свяжется с представителями картодрома.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Денис Буденков
Картодром Шумахера избежит сноса. Добычу угля развернут рядом
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