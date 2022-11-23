Картинка сложилась. Пелотон Ф1 2023 года в фотографиях

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Разумеется, к новому чемпионату команды построят другие машины, могут поменяться спонсорские наклейки и целые ливреи, а комбинезоны вместо нейтральных обретут фирменные цвета. Но ждать этого момента еще почти три месяца. А заглянуть в будущее хочется уже сейчас.

№1. Макс Ферстаппен, Red Bull Racing

№11. Серхио Перес, Red Bull Racing

№16. Шарль Леклер, Ferrari

№55. Карлос Сайнс, Ferrari

№44. Льюис Хэмилтон, Mercedes

№63. Джордж Расселл, Mercedes

№10. Пьер Гасли, Alpine-Renault

Гасли перешел в команду из AlphaTauri

№31. Эстебан Окон, Alpine-Renault

№ 4. Ландо Норрис, McLaren-Mercedes

№81*. Оскар Пиастри, McLaren-Mercedes

Пиастри станет одним из двух дебютантов Ф1

*на тестах в Абу-Даби использовал номер 28

№24. Чжоу Гауньюй, Alfa Romeo-Ferrari

№77. Валттери Боттас, Alfa Romeo-Ferrari

№14. Фернандо Алонсо, Aston Martin-Mercedes

Алонсо перешел в команду из Alpine

№18. Лэнс Стролл, Aston Martin-Mercedes

№20. Кевин Магнуссен, Haas-Ferrari

№27. Нико Хюлькенберг, Haas-Ferrari

Хюлькенберг проведет в Ф1 полный сезон впервые с 2019 года

№22. Юки Цунода, AlphaTauri-Red Bull

Ник де Врис, AlphaTauri-Red Bull (гонщик еще не выбрал номер)

Де Врис проведет первый полный сезон после единственной гонки за Williams; на тестах использовал №28

№23. Алекс Элбон, Williams-Mercedes

Логан Сарджент, Williams-Mercedes (гонщик еще не выбрал номер)

Сарджент станет одним из двух дебютантов Ф1; на тестах использовал №45