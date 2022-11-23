Картинка сложилась. Пелотон Ф1 2023 года в фотографиях
Прошедшие в Абу-Даби тесты позволили нам увидеть гонщиков в составе тех команд, где они проведут предстоящий сезон. Вот какая вышла мозаика
Разумеется, к новому чемпионату команды построят другие машины, могут поменяться спонсорские наклейки и целые ливреи, а комбинезоны вместо нейтральных обретут фирменные цвета. Но ждать этого момента еще почти три месяца. А заглянуть в будущее хочется уже сейчас.
№1. Макс Ферстаппен, Red Bull Racing
№11. Серхио Перес, Red Bull Racing
№16. Шарль Леклер, Ferrari
№55. Карлос Сайнс, Ferrari
№44. Льюис Хэмилтон, Mercedes
№63. Джордж Расселл, Mercedes
№10. Пьер Гасли, Alpine-Renault
Гасли перешел в команду из AlphaTauri
№31. Эстебан Окон, Alpine-Renault
№ 4. Ландо Норрис, McLaren-Mercedes
№81*. Оскар Пиастри, McLaren-Mercedes
Пиастри станет одним из двух дебютантов Ф1
*на тестах в Абу-Даби использовал номер 28
№24. Чжоу Гауньюй, Alfa Romeo-Ferrari
№77. Валттери Боттас, Alfa Romeo-Ferrari
№14. Фернандо Алонсо, Aston Martin-Mercedes
Алонсо перешел в команду из Alpine
№18. Лэнс Стролл, Aston Martin-Mercedes
№20. Кевин Магнуссен, Haas-Ferrari
№27. Нико Хюлькенберг, Haas-Ferrari
Хюлькенберг проведет в Ф1 полный сезон впервые с 2019 года
№22. Юки Цунода, AlphaTauri-Red Bull
Ник де Врис, AlphaTauri-Red Bull (гонщик еще не выбрал номер)
Де Врис проведет первый полный сезон после единственной гонки за Williams; на тестах использовал №28
№23. Алекс Элбон, Williams-Mercedes
Логан Сарджент, Williams-Mercedes (гонщик еще не выбрал номер)
Сарджент станет одним из двух дебютантов Ф1; на тестах использовал №45
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