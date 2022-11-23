Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop MULTIVERSE
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop MULTIVERSE
Предыдущая / Шварцман уступил лишь партнерам по Ferrari на тестах в Абу-Даби Следующая / Бывшая помощница Вольфа ушла из FIA
Формула 1 Галерея

Картинка сложилась. Пелотон Ф1 2023 года в фотографиях

Прошедшие в Абу-Даби тесты позволили нам увидеть гонщиков в составе тех команд, где они проведут предстоящий сезон. Вот какая вышла мозаика

Картинка сложилась. Пелотон Ф1 2023 года в фотографиях
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Разумеется, к новому чемпионату команды построят другие машины, могут поменяться спонсорские наклейки и целые ливреи, а комбинезоны вместо нейтральных обретут фирменные цвета. Но ждать этого момента еще почти три месяца. А заглянуть в будущее хочется уже сейчас.

Читайте также:

№1. Netherlands Макс Ферстаппен, Red Bull Racing

 

№11. Mexico Серхио Перес, Red Bull Racing

 

№16. Monaco Шарль Леклер, Ferrari

 

№55. Spain Карлос Сайнс, Ferrari

 

№44. United Kingdom Льюис Хэмилтон, Mercedes

 

№63. United Kingdom Джордж Расселл, Mercedes

 

№10. France Пьер Гасли, Alpine-Renault

Гасли перешел в команду из AlphaTauri

Гасли перешел в команду из AlphaTauri

№31. France Эстебан Окон, Alpine-Renault

 

№ 4. United Kingdom Ландо Норрис, McLaren-Mercedes

 

№81*. Australia Оскар Пиастри, McLaren-Mercedes

Пиастри станет одним из двух дебютантов Ф1

Пиастри станет одним из двух дебютантов Ф1

*на тестах в Абу-Даби использовал номер 28

№24. China Чжоу Гауньюй, Alfa Romeo-Ferrari 

 

№77. Finland Валттери Боттас, Alfa Romeo-Ferrari 

 

№14. Spain Фернандо Алонсо, Aston Martin-Mercedes

Алонсо перешел в команду из Alpine

Алонсо перешел в команду из Alpine

№18. Canada Лэнс Стролл, Aston Martin-Mercedes

 

№20. Denmark Кевин Магнуссен, Haas-Ferrari

 

№27. Germany Нико Хюлькенберг, Haas-Ferrari

Хюлькенберг проведет в Ф1 полный сезон впервые с 2019 года

Хюлькенберг проведет в Ф1 полный сезон впервые с 2019 года

№22. Japan Юки Цунода, AlphaTauri-Red Bull

 

Netherlands Ник де Врис, AlphaTauri-Red Bull (гонщик еще не выбрал номер)

Де Врис проведет первый полный сезон после единственной гонки за Williams; на тестах использовал №28

Де Врис проведет первый полный сезон после единственной гонки за Williams; на тестах использовал №28

№23. Thailand Алекс Элбон, Williams-Mercedes

 

Netherlands Логан Сарджент, Williams-Mercedes (гонщик еще не выбрал номер)

Сарджент станет одним из двух дебютантов Ф1; на тестах использовал №45

Сарджент станет одним из двух дебютантов Ф1; на тестах использовал №45

Поделились
Комментарии
Шварцман уступил лишь партнерам по Ferrari на тестах в Абу-Даби
Предыдущая новость

Шварцман уступил лишь партнерам по Ferrari на тестах в Абу-Даби
Следующая новость

Бывшая помощница Вольфа ушла из FIA

Бывшая помощница Вольфа ушла из FIA
Фернандо Алонсо Больше от
Фернандо Алонсо
«Бок болит, но я доволен». Алонсо рассказал о первых тестах с Aston Martin Ноябрьские тесты в Абу-Даби
Формула 1

«Бок болит, но я доволен». Алонсо рассказал о первых тестах с Aston Martin

Итоговое положение в общем зачете Формулы 1 Гран При Абу-Даби
Формула 1

Итоговое положение в общем зачете Формулы 1

Стартовая решетка Гран При Абу-Даби Гран При Абу-Даби
Формула 1

Стартовая решетка Гран При Абу-Даби

McLaren Больше от
McLaren
Пиастри проехал на McLaren 2022 года – и высказался о сложностях Риккардо Ноябрьские тесты в Абу-Даби
Формула 1

Пиастри проехал на McLaren 2022 года – и высказался о сложностях Риккардо

Состав Формулы 1 в сезоне-2023: все пилоты и все команды
Формула 1

Состав Формулы 1 в сезоне-2023: все пилоты и все команды

Гран При Абу-Даби: дуэли в квалификациях Гран При Абу-Даби
Формула 1

Гран При Абу-Даби: дуэли в квалификациях

Самое важное:

Что мировые СМИ написали про Гран При Абу-Даби
Формула 1 Формула 1

Что мировые СМИ написали про Гран При Абу-Даби

Гонка на «Яс-Марине» получилась не самой зрелищной, однако оказалась богатой на важные сюжеты. Вот что отметили по ее итогам ведущие медиа

Red Bull подтвердила контракт с Риккардо. Он станет третьим пилотом
Формула 1 Формула 1

Red Bull подтвердила контракт с Риккардо. Он станет третьим пилотом

Команда официально сообщила о возобновлении сотрудничества с австралийцем, который принес ей семь побед в Гран При

Пиастри проехал на McLaren 2022 года – и высказался о сложностях Риккардо
Формула 1 Формула 1

Пиастри проехал на McLaren 2022 года – и высказался о сложностях Риккардо

После первых тестов за рулем McLaren австралийский гонщик пришел к любопытным выводам

Ферстаппен продолжит использовать номер 1 в 2023 году
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен продолжит использовать номер 1 в 2023 году

Макс решил, что не станет отказываться от чемпионской «единички», с которой смог отстоять первый титул

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.