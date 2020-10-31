Картинка дня: Хэмилтон в розовом
Без пяти минут семикратный чемпион мира выбрал для пятничной прогулки по трассе броский наряд
Льюис Хэмилтон в пятницу обратил на себя внимание коллег и болельщиков своим весьма экстравагантным образом – в паддоке британец появился в джинсовом костюме насыщенно-розового цвета.
В этой одежде пилот отправился и на традиционную прогулку по трассе (которая в этот раз состоялась в пятницу вместо четверга в силу сокращенного расписания уик-энда).
Фото: Steve Etherington / Motorsport Images
Костюм пилота Mercedes так бросался в глаза, что этот сюжет в пятницу использовали в заголовках сразу несколько британских газет – к примеру, Daily Mail и Sun.
Читайте также:
Фото: Steve Etherington / Motorsport Images
К сожалению для тех, кто хотел бы взять пример с шестикратного чемпиона мира, ни одна из газет не указала марку, под которой выпущен пятничный наряд Хэмилтона. Логично предположить, что он взят из ассортимента TOMMYXLEWIS – бренда, созданного с участием гонщика модным домом Tommy Hilfiger. Однако в последней коллекции марки таких предметов обнаружить пока не удалось.
Читайте также:
Предыдущая новость
В Ferrari не нашли объяснения разницы в темпе между Феттелем и Леклером
Следующая новость
Renault выступила против «заморозки» моторов – поддержав Ferrari
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Эмилии-Романьи
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон