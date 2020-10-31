Картинка дня: Хэмилтон в розовом

Льюис Хэмилтон в пятницу обратил на себя внимание коллег и болельщиков своим весьма экстравагантным образом – в паддоке британец появился в джинсовом костюме насыщенно-розового цвета.

В этой одежде пилот отправился и на традиционную прогулку по трассе (которая в этот раз состоялась в пятницу вместо четверга в силу сокращенного расписания уик-энда).

Фото: Steve Etherington / Motorsport Images

Костюм пилота Mercedes так бросался в глаза, что этот сюжет в пятницу использовали в заголовках сразу несколько британских газет – к примеру, Daily Mail и Sun.

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Фото: Steve Etherington / Motorsport Images

К сожалению для тех, кто хотел бы взять пример с шестикратного чемпиона мира, ни одна из газет не указала марку, под которой выпущен пятничный наряд Хэмилтона. Логично предположить, что он взят из ассортимента TOMMYXLEWIS – бренда, созданного с участием гонщика модным домом Tommy Hilfiger. Однако в последней коллекции марки таких предметов обнаружить пока не удалось.