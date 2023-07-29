«Карма». Хюлькенберг подколол Алонсо после аварии в день рождения
Два гонщика сошлись на трассе спринта в Спа – и немец не мог вспомнить фразу, которая стала культовой благодаря Фернандо
Эта история началась на Гран При Италии в далеком уже 2017 году. Тогда Фернандо Алонсо за рулем безнадежной McLaren-Honda сражался в глубине пелотона с Джонионом Палмером на Renault. Тот провел обгон испанца, срезав поворот.
Назначенный Палмеру пятисекундный штраф Алонсо назвал шуткой, а когда его соперника подвела машина, заявил: «Карма».
Эта реплика стала популярной среди болельщиков Ф1, а вспомнить ту историю можно здесь.
Вновь заговорить о ней заставил субботний спринт в Спа. После осечки в квалификации двукратному чемпиону, который как раз в субботу отмечал 42-й день рождения, пришлось стартовать только 15-м. Более поздний переход на промежуточные шины еще больше осложнил его гонку.
Преследуя в быстрой левой дуге Пуон Нико Хюлькенберга, Алонсо потерял контроль над машиной и закрутился на трассе, улетев в зону безопасности.
«Я был слишком близко за Нико, потерял прижимную силу, наехал на белую линию и больше не контролировал машину, – вздохнул он. – Когда пытаешься оценить уровень сцепления, приходится буквально угадывать его в каждом повороте. Трасса была очень скользкой – и я ошибся».
Авария Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23
В инnервью DAZN он добавил: «Впрочем, сегодня мы все равно ожидали, что не заработаем очков. Так или эдак. Ноль очков на финише или ноль очков в гравии – не такая большая разница».
Между тем, после ошибки Алонсо Хюлькенберг вышел на связь с командой по радио и сказал: «Это ему вернулась карма» и «Насладись моей турбулентностью».
Как оказалось, еще на втором круге два ветерана Ф1 сошлись в споре за позицию, и Фернандо довольно жестко оттеснил Нико в сторону.
Судьи даже дали пилоту Aston Martin предупреждение за этот эпизод.
В команде уже подтвердили, что машина Фернандо не получила заметных повреждений. В воскресенье его ждет старт с девятой позиции, Хюлькенберг будет на решетке 20-м.
Фернандо Алонсо, Aston Martin
Фото: Алессио Моргезе
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