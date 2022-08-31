«Карета уже превращается в тыкву». Хорнер не поверил в успех Audi

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Еще в марте совет директоров Red Bull принял решение разрешить маркам Audi и Porsche выступить в Формуле 1. При этом оба бренда, кажется, выбрали совершенно разные пути присутствия в чемпионате.

Porsche, по слухам, станет партнером команды Red Bull. Последняя уже год работает над собственной силовой установкой, и Porsche присоединится к этому проекту и поможет создать мотор, который выйдет на старт толков 2026 году.

Audi также будет производить силовые установки, но самостоятельно и чуть ли не с нуля. Глава Red Bull Кристиан Хорнер в Бельгии заявил, что хотя все возможно и 2026 год наступит еще не скоро, в Audi, похоже, уже опоздали.

«Ни коим образом не следует недооценивать трудности при достижении успеха в Формуле 1, – сказал Хорнер. – Обратите внимания на имена, которые сейчас присутствуют в чемпионате и на годы, которые им понадобились для того, чтобы достигнуть нынешних успехов.

Конечно, бренд Audi говорит сам за себя. Но если взглянуть на тех, кого они хотят победить, вспомнить историю нашей компании Red Bull, то надо понимать, что быстрый успех для них выглядит невероятным, особенно учитывая, что они начинают с нуля. В то же время мы продолжаем верить, что все возможно.

Понятно, что регламент на силовые установки утвержден уже сейчас, а в гонках они стартуют только в 2026 году. Но на самом деле, это как если бы Золушка приехала на бал в карете спустя 10 минут после полуночи, когда та уже начала превращаться в тыкву.

Однако это и есть Формула 1. Здесь всегда есть место новым идеям и гениальным решениям, так что мы только рады, что на старте 2026 года мы сможем побеждать больше разных производителей моторов».

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