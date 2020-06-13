В 2020 году на рынке пилотов и команд Формулы 1 происходят значительные перемены. Себастьян Феттель и Ferrari не договорились о продлении контракта, чемпиона заменит Карлос Сайнс. Лэнс Стролл решил переименовать Racing Point в Aston Martin и, по слухам, близок к покупке Mercedes. Williams выставили на продажу, а потенциальным покупателем называют отца одного из пилотов команды.

Эти перестановки вызывают массу откликов от журналистов и экспертов. Авторитетный гоночный обозреватель Ральф Бах в немецком издании Bild проанализировал ситуацию, в которую попал его соотечественник Феттель.

По мнению Баха, после объявления об уходе из Ferrari единственным серьезным вариантом Себастьяна на 2021 год остался Mercedes. Босс команды Тото Вольф публично подтвердил, что команда не отметает подобный вариант. Однако Валттери Боттас накануне заявил, что ему в частном разговоре пообещали даже не рассматривать Феттеля.

Себастьян Феттель, Ferrari Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

«Тото Вольф, по крайней мере, пытался быть вежливым на публике, – пишет Бах. – А его пилот Валттери Боттас, на чье место в кокпите и претендует Феттель, публично говорит, что звезду Ferrari даже не будут иметь в виду.

По мнению Боттаса, слухи о Феттеле в Mercedes просто смешны. Но смешно ли Тото Вольфу от того, что финн выносит на публику внутренние вопросы? Наверняка нет. И как вообще возможно, что про четырехкратного чемпиона мира так высказывается второй пилот, который даже на доминирующей машине смог выиграть всего семь гонок [за три года]?»

По мнению Баха, к такой ситуации с Феттелем привела текущая система работы Формулы 1: «Сам Феттель в последние годы много говорил о том, что Ф1 уже не та, какой была. И как горько ему должно быть теперь от того, что скорость играет все менее важную роль. Даже с четырьмя титулами можно стать жертвой интересов новых групп влияния.

Владелец Racing Point F1 Team Лоуренс Стролл и гонщик команды Лэнс Стролл Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Сегодня сверхбогатый отец гораздо важнее таланта. Пример тому – Лэнс Стролл, который низкой скоростью запомнился больше, чем редкими яркими гонками. Но благодаря отцу у него есть место в кокпите Aston Martin. Возможно, со временем эта команда даже будет побеждать.

Канадский соотечественник Стролла Николя Латифи получил место в Williams. У него тоже не много таланта, зато отец еще богаче, чем у Стролла. Он уже одолжил Williams десятки миллионов, команда от него зависит. И возможно, скоро полностью перейдет под его контроль».

К виновникам происходящего в Формуле 1 Бах причислил и российского бизнесмена Дмитрия Мазепина с сыном Никитой. Тот выступает в Формуле 2.

«Есть еще Никита Мазепин, возможно, самый талантливый из трех богатеньких сыновей. Его отец уже не первый год хочет купить отпрыску в подарок команду Ф1. Он проиграл борьбу за Force India Строллу-старшему, но теперь, по слухам, интересуется Renault или Racing Point, если Стролл купит себе команду получше. Цель – подарить сыну игрушку.

Отец Феттеля, честный плотник из Хеппенхайма, такой конкуренции не выдерживает».

Тото Вольф, глава Mercedes Фото: Mercedes GP Petronas Formula One Team

Наконец, Бах видит проблему Ф1 во влиянии агентов, выбирающих своим клиентам команды получше: «Николя Тодт, сын главы FIA Жана Тодта, так поставил Шарля Леклера в Ferrari, что Феттель потерял поддержку команды. Он даже добился, чтобы с монегаском подписали пятилетний контракт.

Валттери Боттас тоже может широко улыбаться – ведь за ним присматривает компания, долей в которой владеет Тото Вольф. Хотя официально менеджером Боттаса и считается француз Дидье Котон, Валттери входит в группу пилотов под опекой Вольфа – вместе с Джорджем Расселлом и Эстебаном Оконом. А потому все они являются главными кандидатами на место в кокпите Mercedes.

А что Феттель? Он сам себе менеджер. Он не платит миллионов закулисному кукловоду. Все, что у него есть – честность, прямота и четыре чемпионских титула. Теперь мы узнаем, чего такие активы стоят в нынешней Формуле 1».