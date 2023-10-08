Кадр дня: авария Хэмилтона на старте в Катаре
Семикратный чемпион мира попытался использовать преимущество мягких шин, чтобы опередить в первом повороте своего партнера по Mercedes Джорджа Расселла – но не оставил тому достаточно места, что привело к контакту между машинами.
Джордж смог поехать дальше, а Льюису пришлось сойти. В последний раз он выбывал из гонки на первом круге в Бельгии-2022, а из-за столкновения с партнером по команде – в Испании-2016…
Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG, после аварии
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
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