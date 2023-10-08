Кадр дня: авария Хэмилтона на старте в Катаре

«Мы бились с Ferrari, а не между собой». Расселл заверил, что авария не поссорит их с Хэмом

Формула 1 Гран При Катара

«Мы бились с Ferrari, а не между собой». Расселл заверил, что авария не поссорит их с Хэмом «Мы бились с Ferrari, а не между собой». Расселл заверил, что авария не поссорит их с Хэмом