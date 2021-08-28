Капито: Williams не хватит 10 очков для восьмого места

На Гран При Венгрии Williams удалось набрать сразу 10 очков, что подняло команду на восьмое место в Кубке конструкторов. Сейчас она опережает Alfa Romeo на семь очков, но босс Williams Йост Капито не думает, что этого хватит до конца сезона.

«Набрать в Венгрии 10 очков было фантастикой, – сказал Капито. – Это лучший результат команды с 2017 года. Это была большая прибавка к уверенности и боевому духу команды. Подняться на восьмое место в чемпионате это прекрасно.

Теперь все готовы бороться за сохранение этой позиции. Уверен, что для этого понадобятся еще очки, так что надо сражаться в каждой гонке изо всех сил».

При этом Капито не думает, что Williams или Alfa Romeo могут набрать очки без дополнительных происшествий в гонках: «Думаю, восьмая, девятая и десятая команды не возьмут очков в гонке посуху и без инцидентов. Наши машины для этого слишком медленны.

В исключительных обстоятельствах, если что-то произойдет, а мы будем безупречны и выберем шикарную стратегию, ударно проведем пит-стопы [у нас есть шанс на очки]. Все должны быть наготове на случай, если нам представится возможность».