Капито: Внутри Williams как будто было две разных команды

Главной проблемой Williams в последние годы была своеобразная структура команды и парадигма работы в ней. Такое заявление сделал на днях Йост Капито – генеральный директор коллектива, назначенный год назад после перехода команды под контроль инвестиционного фонда Dorilton.

«Нам приходится серьезно работать над улучшением взаимодействий внутри команды, работать над стратегией, пересматривать приоритеты и по-новому работать с пилотами, - рассказал менеджер. – К примеру, до нашего прихода группа конструкторов и собственно гоночная команда были как будто двумя разными командами. А в гонках это не работает. Если те, кто строит машины, и те, кто их эксплуатирует, не доверяют другу, очень трудно получить автомобиль, который на что-то способен.

Поэтому мы прежде всего ввели в структуру посты менеджеров, отвечающих за техническую составляющую – и отчитываться перед новыми управленцами должны и конструкторский штаб, и гоночная команда».

По мнению Капито, пока Williams не способна построить автомобиль, который мог бы сражаться за победы в гонках и чемпионатах – команда отстает от лидеров и по объему инвестиций, и по качеству инфраструктуры. Однако менеджер уверен, что коллектив в силах создать машину, которая бы позволила закрепиться в группе команд-середняков. «При этом крайне важно быстро и эффективно дорабатывать машину по ходу сезона, – продолжил немец. – И с этой точки зрения особенно важно, как работает команда – ведь надо действовать оперативно. И делать работу лучше соперников».