Капито: Уверен, что Расселл сможет побороться с Ферстаппеном

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Джордж Расселл три года провел в составе Williams – и теперь, благодаря своим результатам, в грядущем сезон Ф1 британец станет напарником Льюиса Хэмилтона по Mercedes (хочется верить, что обладатель семи титулов все же продолжит выступления в серии).

Босс Williams Йост Капито уверен, что Расселл не только сможет навязать борьбу Хэмилтону, но и поборется с новоиспеченным чемпионом Максом Ферстаппеном.

«У Джорджа стальные нервы, его тяжело выбить из колеи, даже если в начале сезона у него не получается выступать на уровне напарника, – рассказал Капито изданию RTL. – Он также очень хорошо использует симулятор для саморазвития, а за рулем цифровой копии машины Mercedes он проехал уже немало кругов. Думаю, он сядет в автомобиль на пике своей формы.

Джордж сможет даже навязать борьбу Максу Ферстаппену – по крайней мере, я в этом убежден».