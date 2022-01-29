Капито: Уверен, что Расселл сможет побороться с Ферстаппеном
Бывший босс Джорджа считает, что британец сможет оказать давление не только на Льюиса, но и на Макса
Джордж Расселл три года провел в составе Williams – и теперь, благодаря своим результатам, в грядущем сезон Ф1 британец станет напарником Льюиса Хэмилтона по Mercedes (хочется верить, что обладатель семи титулов все же продолжит выступления в серии).
Босс Williams Йост Капито уверен, что Расселл не только сможет навязать борьбу Хэмилтону, но и поборется с новоиспеченным чемпионом Максом Ферстаппеном.
«У Джорджа стальные нервы, его тяжело выбить из колеи, даже если в начале сезона у него не получается выступать на уровне напарника, – рассказал Капито изданию RTL. – Он также очень хорошо использует симулятор для саморазвития, а за рулем цифровой копии машины Mercedes он проехал уже немало кругов. Думаю, он сядет в автомобиль на пике своей формы.
Джордж сможет даже навязать борьбу Максу Ферстаппену – по крайней мере, я в этом убежден».
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