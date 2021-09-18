Капито: У Williams и без Расселла будут сильные пилоты

Джордж Расселл три сезона подряд доминирует над партнерами по Williams, но в конце 2021 года покинет команду. В этом сезоне Расселл уже трижды попадал в топ-10 и принес Williams больше очков, чем все остальные пилоты за последние три сезона.

Однако руководитель команды Йост Капито уверен, что и без Расселла Williams останеся на плаву. Во-первых, по мнению Капито, нынешний напарник Джорджа Николя Латифи уступает британцу меньше, чем считают люди со стороны. А во-вторых, босс команды надеется на успехи экс-пилота Red Bull Алекса Элбона, который займет место Расселла в сезоне-2022.

«Если вы возьмете квалификацию в Монце, то Ники уступил [Джорджу] всего 0,04 секунды, – сказал Капито. – Так что нельзя сказать, что между ними огромная разница в квалификациях. В гонках тоже, посмотрите, какую фантастическую работу Ники проделал в Венгрии.

Я не думаю, что разница между ними такова, как все думают. У Латифи было несколько проблем в квалификациях, виной которым был не он. Без них он был бы равен Джорджу или близко к нему по скорости.

Уверен, Алекс быстро впишется в команду и будет показывать свои лучшие результаты. Так что я убежден, что в следующем году у нас будет пара сильных пилотов».