Капито рассказал, что спасло Williams от закрытия
Еще до своего увольнения глава команды из Гроу сказал весьма примечательные слова о финансовом состоянии Ф1
Williams является одной из самых успешных и именитых команд в Формуле 1, но ее лучшие дни остались далеко в прошлом: последний титул остался в 1997 году, победа в гонке – в 2004-м.
Два года назад семья основателя коллектива Фрэнка Уильямса продала команду американскому фонду Dorilton, что привело к улучшению финансовой ситуации и позволило отказаться от сотрудничества с бизнес-пилотами.
И хотя результаты пока не позволяют говорить о возрождении бренда, бывший глава Williams Йост Капито признался, что в какой-то момент команда вообще была на грани закрытия.
Немецкого менеджера уволили после завершения сезона-2022 на последнем месте в Кубке конструкторов. Но еще до этого он рассказал, что спасением команды стало введение в чемпионате верхней планки расходов.
«Лимит бюджетов принес много пользы Формуле 1 и всем ее участникам, – объяснил Капито. – Без него в Dorilton, скорее всего, вообще не стали бы инвестировать в Ф1 – и Williams наверняка пришлось бы закрыть. Так что для команды это правило стало спасением».
Он продолжил: «Если говорить у деньгах, у Dorilton их больше, чем у многих других. Но благодаря лимиту бюджетов возможности выровнялись.
На самом деле, это очень полезное правило, так как прежде крупные команды могли тратить намного больше, а у таких, как мы, не было возможности догнать их.
Сейчас все стало иначе, и силы команд выровняются. Впрочем, случится это не за два-три года. Скорее – за пять или даже за десять».
Williams пока не объявила, кто займет место уволенного Капито на посту ее руководителя.
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