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Формула 1 Новости

Капито: Против VW в Ф1 будет только Mercedes

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Босс Williams пошутил, что в Mercedes не хотят себе сильных соперников

Капито: Против VW в Ф1 будет только Mercedes
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Весь прошлый и начало этого года в Формуле 1 ходят разной степени достоверности слухи о скором приходе в чемпионат концерна Volkswagen. Точнее, сам факт переговоров VW с руководством чемпионата и с командами, которым он мог бы потенциально поставлять моторы, слухом не является. Но официально никакого решения пока не принято.

Не официально, Volkswagen выбирает один из двух вариантов: либо моторы одной из команд Ф1 будет поставлять Audi, либо Porsche. Обе марки входят в группу VW.

Одним из наиболее информированных в этом вопросе людей в Формуле 1 является Йост Капито. До того, как возглавить Williams, он был главным спортивным боссом Volkswagen, а еще раньше работал в гоночном подразделении Porsche.

«Формула 1 становится все популярнее, и это делает ее только привлекательнее для автоконцернов, – объяснил Капито в интервью RTL. – Я буду только рад, если Volkswagen присоединится к нам с одним или другим своим брендом.

И все же не стоит говорить об этом, как о решенном деле. К чему пустые надежды? Нужно исходить из того, что уже точно подтверждено.

Так что пока нет смысла всерьез обсуждать все это, так как сам Volkswagen еще не объявил о своем решении. Но если они решатся, ни одна из команд не станет возражать. Хотя нет, в Mercedes могут быть против».

Последние слова Капито сказал со смехом. Он не пояснил смысла своей шутки, но прозвучала она так, словно по его мнению Mercedes должен опасаться прихода сильного соперника.

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