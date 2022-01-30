Капито: Против VW в Ф1 будет только Mercedes
Босс Williams пошутил, что в Mercedes не хотят себе сильных соперников
Весь прошлый и начало этого года в Формуле 1 ходят разной степени достоверности слухи о скором приходе в чемпионат концерна Volkswagen. Точнее, сам факт переговоров VW с руководством чемпионата и с командами, которым он мог бы потенциально поставлять моторы, слухом не является. Но официально никакого решения пока не принято.
Не официально, Volkswagen выбирает один из двух вариантов: либо моторы одной из команд Ф1 будет поставлять Audi, либо Porsche. Обе марки входят в группу VW.
Одним из наиболее информированных в этом вопросе людей в Формуле 1 является Йост Капито. До того, как возглавить Williams, он был главным спортивным боссом Volkswagen, а еще раньше работал в гоночном подразделении Porsche.
«Формула 1 становится все популярнее, и это делает ее только привлекательнее для автоконцернов, – объяснил Капито в интервью RTL. – Я буду только рад, если Volkswagen присоединится к нам с одним или другим своим брендом.
И все же не стоит говорить об этом, как о решенном деле. К чему пустые надежды? Нужно исходить из того, что уже точно подтверждено.
Так что пока нет смысла всерьез обсуждать все это, так как сам Volkswagen еще не объявил о своем решении. Но если они решатся, ни одна из команд не станет возражать. Хотя нет, в Mercedes могут быть против».
Последние слова Капито сказал со смехом. Он не пояснил смысла своей шутки, но прозвучала она так, словно по его мнению Mercedes должен опасаться прихода сильного соперника.
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