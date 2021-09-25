Капито опроверг связь Williams с Red Bull

Williams долгое время связан отношениями с Mercedes. Британская команда покупает у чемпионов мира силовые установки и коробки передач, а также ранее предоставляла место пилотов для юниоров из Брэкли.

Однако в 2022 году протеже Mercedes Джорджа Расселла в Гроуве заменит связанный с Red Bull Алекс Элбон. Тем не менее, босс Williams Йост Капито заверил, что ни о какой связи двух команд это не говорит.

«Он целиком и полностью пилот Williams, без какого-либо контракта с Red Bull, – сказал Капито. – Что у него есть, так это личная поддержка от тайского Red Bull, но у него есть право иметь личных спонсоров. Это он сохранит, но это не связывает Red Bull и Williams».

Сейчас Элбон не выступает ни за одну команду, но остается тест-пилотом Red Bull. Так что, по словам Капито, приступить к работе с Williams он сможет не раньше середины декабря:

«Пока он еще сотрудник Red Bull, работает на симуляторе. Его контракт закончится в конце года. Обычно пилот меняет команду после заключительной гонки сезона, а его контракт с нами, конечно, начнется в январе. Думаю, мы обсудим с Red Bull, закончит ли он работу с ними в конце сезона. Если да, то он сможет уже начать работу с нами».