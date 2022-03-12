Капито о пожаре Williams: Глупо говорить об этом
Команда назвала возгорание тормозных механизмов результатом мелкой и неизбежной ошибкой
Вчера утренняя сессия тестов Формулы 1 в Бахрейне была прервана красными флагами, когда болид Williams под управлением Николя Латифи остановился на трассе и загорелся. Пожар быстро потушили, машину эвакуировали в боксы, и механики преступили к ремонту, который до конца дня завершить не получилось.
Команда сразу признала, что загорелись углеволоконные тормоза. Сегодня руководитель Williams Йост Капито заявил, что повторение произошедшего крайне маловероятно.
«Думаю, все с вероятностью 95% понимают, что это был за пожар, – цитирует Капито издание The Race. – Скажем так, процесс [создания болида] слишком сложен, чтобы исключить любые ошибки. Это была очень маленькая ошибка, но с большими последствиями.
Ее очень легко обнаружить, и я уверен, что она не повторится. Это такая ерунда, что даже глупо говорить об этом».
Сегодня Williams продолжила тесты. За рулем отремонтированного болида выступает Алекс Элбон.
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