Каникулы команд Формулы 1 продлили до июня
Фабрики будут закрыты еще на месяц, работа над моторами начнется чуть раньше
Организаторы Формулы 1, FIA и команды договорились о продлении вынужденных каникул с 35 до 63 дней, пишет Auto Motor und Sport. Это связано с тем, что сезон начнется не раньше середины лета. Таким образом, базы команд будут закрыты с конца марта по июнь.
Каникулы перенесли с августа на весну вскоре после отмены и переноса первых Гран При. Изначально они должны были длиться 21 день, затем их продлили до 35 дней.
Теперь базы будут закрыты 63 дня. Но есть исключения: работу над силовыми установками разрешат начать чуть раньше – через 49 дней. При этом первые десять специалистов по двигателям смогут начать работать через 36 дней.
А через 50 дней после начала каникул на работу смогут выйти по десять человек от каждой команды, причем заявки с их именами и обязанностями должны должны быть поданы заранее. Этим сотрудникам будет запрещено работать над аэродинамикой машин.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Сергей Иванов
Каникулы команд Формулы 1 продлили до июня
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