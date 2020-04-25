Каникулы команд Формулы 1 продлили до июня

Организаторы Формулы 1, FIA и команды договорились о продлении вынужденных каникул с 35 до 63 дней, пишет Auto Motor und Sport. Это связано с тем, что сезон начнется не раньше середины лета. Таким образом, базы команд будут закрыты с конца марта по июнь.

Каникулы перенесли с августа на весну вскоре после отмены и переноса первых Гран При. Изначально они должны были длиться 21 день, затем их продлили до 35 дней.

Теперь базы будут закрыты 63 дня. Но есть исключения: работу над силовыми установками разрешат начать чуть раньше – через 49 дней. При этом первые десять специалистов по двигателям смогут начать работать через 36 дней.

А через 50 дней после начала каникул на работу смогут выйти по десять человек от каждой команды, причем заявки с их именами и обязанностями должны должны быть поданы заранее. Этим сотрудникам будет запрещено работать над аэродинамикой машин.