Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Скачать приложения
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Мазепин: Одна авария – и на гонку я останусь без машины Следующая / Ф1 подписала новый контракт с Гран При Абу-Даби
Формула 1 Новости

Кандидат в президенты FIA придумал для Ф1 новую должность

Автор:
, Редактор

В чемпионат от FIA будет назначен специальный представитель, который призван усилить взаимодействие между владельцами чемпионата и автомобильной федерацией

Кандидат в президенты FIA придумал для Ф1 новую должность

В ближайшем будущем в Формуле 1 может появиться новая должность: посла от FIA. С таким предвыборным обещанием выступил кандидат на пост президента федерации Грэм Стокер.

«В последние годы между FIA и владельцами Формулы 1 сложились хорошие отношения, которые мы хотим сделать еще более тесными, – говорится в предвыборном обещании Стокера. – Вот потому я и предлагаю назначить нашего представителя в Ф1, который смог бы связать руководство чемпионата и нашу организацию.

Это должен быть кто-то опытный как в гонках, так и в административной работе, кто понимает интересы обеих сторон и станет связующим звеном».

Стокер также пообещал упростить спортивные правила гонок и сделать судейство более очевидным.

«Мы хотим сделать процесс принятия решений судьями более прозрачным и понятным для команд и болельщиков. Мне бы хотелось добиться большего доверия на всех уровнях судейства, начиная от судейской комиссии на трассе и заканчивая Всемирным советом по автоспорту FIA», – написал Стокер.

Выборы нового президента FIA состоятся 17 декабря. Единственным соперником Стокера станет бывший раллист Мохаммед Бен Сулайем. Нынешний глава федерации Жан Тодт покинет свой пост.

В настоящий момент Стокер является заместителем Тодта по спорту и считается в FIA правой рукой действующего президента.

Дополнительная информация: Джонатан Нобл

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Мазепин: Одна авария – и на гонку я останусь без машины
Предыдущая новость

Мазепин: Одна авария – и на гонку я останусь без машины
Следующая новость

Ф1 подписала новый контракт с Гран При Абу-Даби

Ф1 подписала новый контракт с Гран При Абу-Даби
Загрузить комментарии
Больше от
Сергей Иванов
Ферстаппен обрушился на судей: Нарушают все, а виноват я Гран При Абу-Даби
Формула 1

Ферстаппен обрушился на судей: Нарушают все, а виноват я

Alfa Romeo пообещала Кими оставить его в покое Гран При Абу-Даби
Формула 1

Alfa Romeo пообещала Кими оставить его в покое

Маси предупредил Макса от выбивания Хэма с трассы: Лишим очков Гран При Абу-Даби
Формула 1

Маси предупредил Макса от выбивания Хэма с трассы: Лишим очков

Самое важное:

Ферстаппен обрушился на судей: Нарушают все, а виноват я
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен обрушился на судей: Нарушают все, а виноват я

Alfa Romeo пообещала Кими оставить его в покое
Формула 1 Формула 1

Alfa Romeo пообещала Кими оставить его в покое

Внезапно: В Абу-Даби появились поребрики как в Лосаиле
Формула 1 Формула 1

Внезапно: В Абу-Даби появились поребрики как в Лосаиле

Ф1 подписала новый контракт с Гран При Абу-Даби
Формула 1 Формула 1

Ф1 подписала новый контракт с Гран При Абу-Даби

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.