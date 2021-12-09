Кандидат в президенты FIA придумал для Ф1 новую должность

В ближайшем будущем в Формуле 1 может появиться новая должность: посла от FIA. С таким предвыборным обещанием выступил кандидат на пост президента федерации Грэм Стокер.

«В последние годы между FIA и владельцами Формулы 1 сложились хорошие отношения, которые мы хотим сделать еще более тесными, – говорится в предвыборном обещании Стокера. – Вот потому я и предлагаю назначить нашего представителя в Ф1, который смог бы связать руководство чемпионата и нашу организацию.

Это должен быть кто-то опытный как в гонках, так и в административной работе, кто понимает интересы обеих сторон и станет связующим звеном».

Стокер также пообещал упростить спортивные правила гонок и сделать судейство более очевидным.

«Мы хотим сделать процесс принятия решений судьями более прозрачным и понятным для команд и болельщиков. Мне бы хотелось добиться большего доверия на всех уровнях судейства, начиная от судейской комиссии на трассе и заканчивая Всемирным советом по автоспорту FIA», – написал Стокер.

Выборы нового президента FIA состоятся 17 декабря. Единственным соперником Стокера станет бывший раллист Мохаммед Бен Сулайем. Нынешний глава федерации Жан Тодт покинет свой пост.

В настоящий момент Стокер является заместителем Тодта по спорту и считается в FIA правой рукой действующего президента.

Дополнительная информация: Джонатан Нобл