Кандидат в президенты FIA придумал для Ф1 новую должность
В чемпионат от FIA будет назначен специальный представитель, который призван усилить взаимодействие между владельцами чемпионата и автомобильной федерацией
В ближайшем будущем в Формуле 1 может появиться новая должность: посла от FIA. С таким предвыборным обещанием выступил кандидат на пост президента федерации Грэм Стокер.
«В последние годы между FIA и владельцами Формулы 1 сложились хорошие отношения, которые мы хотим сделать еще более тесными, – говорится в предвыборном обещании Стокера. – Вот потому я и предлагаю назначить нашего представителя в Ф1, который смог бы связать руководство чемпионата и нашу организацию.
Это должен быть кто-то опытный как в гонках, так и в административной работе, кто понимает интересы обеих сторон и станет связующим звеном».
Стокер также пообещал упростить спортивные правила гонок и сделать судейство более очевидным.
«Мы хотим сделать процесс принятия решений судьями более прозрачным и понятным для команд и болельщиков. Мне бы хотелось добиться большего доверия на всех уровнях судейства, начиная от судейской комиссии на трассе и заканчивая Всемирным советом по автоспорту FIA», – написал Стокер.
Выборы нового президента FIA состоятся 17 декабря. Единственным соперником Стокера станет бывший раллист Мохаммед Бен Сулайем. Нынешний глава федерации Жан Тодт покинет свой пост.
В настоящий момент Стокер является заместителем Тодта по спорту и считается в FIA правой рукой действующего президента.
Дополнительная информация: Джонатан Нобл
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