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Формула 1 / Гран При Испании Новости

Канадский рэпер поставил $233 000 на победу Леклера в Испании

Музыкальный исполнитель Дрейк мог выиграть 360 тысяч долларов в случае победы пилота Ferrari, но проиграл

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Канадский рэпер поставил $233 000 на победу Леклера в Испании
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Канадский рэп-исполнитейль Дрейк, знакомый даже далеким от современной музыки людям как герой знаменитого мема, где он изображен в оранжевой куртке, сделал ставку на победу Шарля Леклера в Гран При Испании и проиграл, пишет британский таблоид Daily Mail со ссылкой на инстаграм самого рэпера.

Дрейк поставил на победу Леклера 186 тысяч фунтов стерлингов, что равно 233 тысячам американским долларам. Он написал, что это его первая ставка на результат в Формуле 1. В случае победы монегаска, Дрейку вернулись бы 470 тысяч фунтов (590 тысяч долларов), то есть он бы заработал 360 тысяч долларов.

Леклер стартовал с поула, выиграл старт и лидировал первые 27 кругов, однако затем сошел из-за отказы силовой установки. Позднее в Ferrari подтвердили, что сломалась турбина и узел MGU-H. Победителем этапа стал Макс Ферстаппен.

Интересно, что еще в 2013 году среди спортивных болельщиков появился термин «Проклятие Дрейка». Тогда наблюдатели заметили, что стоит Дрейку стать официальным амбассадором одной из баскетбольных команд, публично поддержать того или иного спортсмена или просто сфотографироваться с кем-то из мира спорта, как тут же все, кого поддержал Дрейк, начинали проигрывать.

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