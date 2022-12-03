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Выходец из Гонконга, Ло сделал состояние на инвестициях. Сейчас деловые издания оценивают сумму его активов в $1,7 млрд, а сам он является генеральным директором крупнейшей в мире компании на рынке страхования жизни, R.E. Lee Capital, с годовым оборотом более $8 млрд.

Еще в молодости Кельвин пристрастился к Формуле 1, а в последнее время он тесно связан с фондом Dorilton Capital, который владеет Williams. Недавно бизнесмен дал интервью нескольким СМИ, в которых заявил о планах создать собственную команду Ф1 – или, если эта задумка окажется слишком дорогой, выкупить одну из существующих.

«За последнюю пару лет на меня вышли многие ключевые игроки из мира Формулы 1, – цитирует его таблоид Daily Star. – Это и представители команд, и полные энтузиазма потенциальные боссы, и инвесторы.

В настоящий момент мы внимательно изучаем состояние всех существующих коллективов, чтобы лучше понять, как запустить свой собственный. Прямо сейчас возможностей очень много. Я уверен, что спорт входит в новую эру с более молодой аудиторией, обновленной фан-базой. Все выглядит более доступным, чем прежде.

Нам очень повезет, если получится в каком-то качестве присоединиться к чемпионату. С существующей командой это будет сделать быстрее. Если же говорить о новой, то реалистичный срок – 2026 год. Это совсем скоро, так что времени очень мало».

По действующим правилам новая команда, которая хочет попасть в Ф1, должна, помимо прочего, внести в специальный фонд $200 млн для компенсации снижения призовых существующим участникам. Недавно о планах дебютировать в Больших Призах заявил Майкл Андретти, но в паддоке его идею встретили весьма прохладно.

Однако все это не останавливает Ло. Канадец уже начал рассуждать о моторе для своей новой команды – и даже о том, кто сядет за руль.

«Недавно мы обсуждали этот вопрос с друзьями, которые разбираются в двигателях – рассказал канадец онлайн-изданию PlanetF1. – Мне кажется, новой команде будет крайне сложно строить их самостоятельно. Почти невозможно. Хотя мы, конечно, полны надежд.

Я знаю инвесторов, которые говорят: "А почему нет? Технологии известны, фабрики по производству уже есть".

Лично я считаю, что это все же немного чересчур. Построить к 2026 году еще и собственный мотор нереально. У больших парней на такое уходят годы и десятилетия. Повторить подобное за одну ночь невозможно, да и ни к чему».

Говоря о гонщиках, он добавил: «Думаю, Мик Шумахер станет ценным активом для любой команды. Можете ли вы себе это представить: моим кумиром был Михаэль Шумахер, а его сын с самого детства тренировался и готовился с верным психологическим настроем.

Да, ему не слишком повезло в двух первых сезонах, а особенно последних Гран При – но он потрясающий гонщик.

Еще я знаю, что он замечательный человек, очень дружелюбный. Да и с точки зрения финансов и маркетинга это просто находка. Быстрый гонщик, с отлично подвешенным языком – его маркетинговый потенциал просто невероятен.

Мальчишкой я смотрел на гонки Шумахера, а теперь его сын будет выступать [за меня]. Это ли не чудо?».