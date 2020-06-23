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Формула 1 / Гран При Канады / Новость

Канадские СМИ: гонка в Монреале пройдет в октябре со зрителями

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Канадские СМИ: гонка в Монреале пройдет в октябре со зрителями
Автор:
, Ответственный редактор
23 июн. 2020 г., 14:25

По информации местных журналистов, Гран При на трассе имени Жиля Вильнева состоится 9-11 октября

Первоначально этап в столице Квебека должен был пройти в середине июня – но вместе со многими другими гонками оказался в списке отложенных. При этом канадские организаторы не говорили об отмене, но было понятно, что для Гран При в Северной Америке будет непросто отыскать новое место в календаре.

Как сообщил во вторник канадский сайт Poleposition, в итоге промоутерам удалось согласовать проведение гонки во второй уик-энд октября. Официально об этом объявят или по ходу, или вскоре после Гран При Австрии.

В Монреаль участники чемпионата отправятся из Сочи, где Гран При пройдет 25-27 сентября. Ожидается, что обе гонки пройдут в присутствии зрителей – в каком именно формате людей пустят на трибуны, пока до конца не решено.  

Прежде этап чемпионата мира в Канаде традиционно проходил в начале лета. К октябрю в Монреале погода становится заметно хуже: до 1981 года Формула 1 приезжала на трассу имени Жиля Вильнева в середине осени, и нередко в паддоке фиксировались ночные заморозки.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Канады
Местонахождение Монреаль
Автор Александр Кабановский

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