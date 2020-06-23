Канадские СМИ: гонка в Монреале пройдет в октябре со зрителями
По информации местных журналистов, Гран При на трассе имени Жиля Вильнева состоится 9-11 октября
Первоначально этап в столице Квебека должен был пройти в середине июня – но вместе со многими другими гонками оказался в списке отложенных. При этом канадские организаторы не говорили об отмене, но было понятно, что для Гран При в Северной Америке будет непросто отыскать новое место в календаре.
Как сообщил во вторник канадский сайт Poleposition, в итоге промоутерам удалось согласовать проведение гонки во второй уик-энд октября. Официально об этом объявят или по ходу, или вскоре после Гран При Австрии.
В Монреаль участники чемпионата отправятся из Сочи, где Гран При пройдет 25-27 сентября. Ожидается, что обе гонки пройдут в присутствии зрителей – в каком именно формате людей пустят на трибуны, пока до конца не решено.
Прежде этап чемпионата мира в Канаде традиционно проходил в начале лета. К октябрю в Монреале погода становится заметно хуже: до 1981 года Формула 1 приезжала на трассу имени Жиля Вильнева в середине осени, и нередко в паддоке фиксировались ночные заморозки.
Читайте также:
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Канады
|Местонахождение
|Монреаль
|Автор
|Александр Кабановский