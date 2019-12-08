Главные события
WEC
R
WEC
Шанхай
08 нояб.
-
10 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Бахрейн
Билеты
12 дек.
-
14 дек.
Первая тренировка через
3 дня
Перейти к полному расписанию
WTCR
R
WTCR
Макао
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WTCR
Сепанг
13 дек.
-
15 дек.
Первая тренировка через
4 дня
Перейти к полному расписанию
Дакар
R
Дакар
Ралли «Дакар»
05 янв.
-
17 янв.
Следующее событие через
27 дней
Перейти к полному расписанию
Формула E
R
Формула E
Эд-Диръия II
23 нояб.
-
23 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Сантьяго
17 янв.
-
18 янв.
Следующее событие через
39 дней
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Испания
24 окт.
-
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Австралия
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Камильери о Liberty: Быстро учатся и принимают умные решения

Поделились
Комментарии
Камильери о Liberty: Быстро учатся и принимают умные решения
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Соавтор: Джеймс Аллен
8 дек. 2019 г., 13:22

Генеральный директор Ferrari комплиментарно отозвался о том, как осуществляется в последнее время управление Формулой 1.

Сержио Маркионне, предыдущий генеральный директор компании Ferrari (умерший в 2018 году), не раз расходился с представителями компании Liberty по вопросу о том, как должна развиваться Формула 1 в ближайшие годы. На этом фоне особое внимание вызвали комплименты в адрес руководства чемпионата мира, которые на днях сделал Луи Камильери, нынешний генеральный директор Ferrari.

«Они очень быстро учатся, – в частности заявил менеджер. – Быстро схватывают суть дела, умеют отделить важное от неважного и принимают умные решения.

Хороший пример – сериал, который сделала Netflix. Есть немало людей, чей интерес к Формуле 1 – просто нулевой. Но когда вышел Drive to Survive [под таким названием на платформе Netflix вышел документальный сериал, снятый по ходу чемпионата мира 2018 года], многие обратили внимание на чемпионат, заинтересовались происходящим в нем. Это было здорово.

Я не уверен, что на этом сериале Формула 1 заработала, но для имиджа чемпионата, для повышения интереса к нему это был важный и правильный шаг. В последнее время в Формуле 1 технологии часто заслоняют людей, человеческие истории, но с помощью таких проектов, как Drive to Survive, ситуацию можно поменять. 

Надеюсь, что этому поспособствуют и введение потолка затрат, и новые техтребования. Человеческий фактор вновь должен стать главным – молодежь хочет сильных ощущений, ей нужен эффект присутствия». 

По ходу чемпионата мира 2019 года съемочные группы Netflix вновь работали в паддоке в рамках съемок второго сезона сериала Drive to Survive.

Читайте также:

Следующая новость
FIA выбрала единых поставщиков деталей для болидов Ф1 2021 года

Предыдущая новость

FIA выбрала единых поставщиков деталей для болидов Ф1 2021 года
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Джонатан Нобл

Формула 1 Следующая сессия

Гран При Австралии

Гран При Австралии

12 мар. - 15 мар.

Самое читаемое

1
Формула 1

Грин: Водить болиды Ф1 2021 года будет не слишком приятно

2
Формула 1

«Репутация не соответствует действительности». Алонсо отверг обвинения в эгоцентризме

3
Формула 1

Почему Хэмилтон никогда не превзойдет Шумахера? Отвечает сын Михаэля

4
Формула 1

Хэмилтон: Все гонщики звонят Вольфу и просятся в Mercedes

5
Формула 1

«Это что, шутка?». Марко возмутило слабое наказание для Ferrari

Последние видео

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1 00:57
Формула 1

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1

Самое важное:

Камильери о Liberty: Быстро учатся и принимают умные решения
F1

Камильери о Liberty: Быстро учатся и принимают умные решения

FIA выбрала единых поставщиков деталей для болидов Ф1 2021 года
F1

FIA выбрала единых поставщиков деталей для болидов Ф1 2021 года

Грин: Водить болиды Ф1 2021 года будет не слишком приятно
F1

Грин: Водить болиды Ф1 2021 года будет не слишком приятно

Тренером Хэмилтона на несколько дней стал Морбиделли
F1

Тренером Хэмилтона на несколько дней стал Морбиделли

«Репутация не соответствует действительности». Алонсо отверг обвинения в эгоцентризме
F1

«Репутация не соответствует действительности». Алонсо отверг обвинения в эгоцентризме

Расписание

WEC
Билеты
Партнер проекта
12 дек.
Билеты
30 янв.
Билеты
18 мар.
Билеты
23 апр.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.