Камильери о Liberty: Быстро учатся и принимают умные решения

Сержио Маркионне, предыдущий генеральный директор компании Ferrari (умерший в 2018 году), не раз расходился с представителями компании Liberty по вопросу о том, как должна развиваться Формула 1 в ближайшие годы. На этом фоне особое внимание вызвали комплименты в адрес руководства чемпионата мира, которые на днях сделал Луи Камильери, нынешний генеральный директор Ferrari.

«Они очень быстро учатся, – в частности заявил менеджер. – Быстро схватывают суть дела, умеют отделить важное от неважного и принимают умные решения.

Хороший пример – сериал, который сделала Netflix. Есть немало людей, чей интерес к Формуле 1 – просто нулевой. Но когда вышел Drive to Survive [под таким названием на платформе Netflix вышел документальный сериал, снятый по ходу чемпионата мира 2018 года], многие обратили внимание на чемпионат, заинтересовались происходящим в нем. Это было здорово.

Я не уверен, что на этом сериале Формула 1 заработала, но для имиджа чемпионата, для повышения интереса к нему это был важный и правильный шаг. В последнее время в Формуле 1 технологии часто заслоняют людей, человеческие истории, но с помощью таких проектов, как Drive to Survive, ситуацию можно поменять.

Надеюсь, что этому поспособствуют и введение потолка затрат, и новые техтребования. Человеческий фактор вновь должен стать главным – молодежь хочет сильных ощущений, ей нужен эффект присутствия».

По ходу чемпионата мира 2019 года съемочные группы Netflix вновь работали в паддоке в рамках съемок второго сезона сериала Drive to Survive.