Камильери: Ферстаппен лишился шансов перейти в Ferrari

Макс Ферстаппен может покинуть Red Bull в конце сезона-2020, когда истечет его контракт с командой. По слухам, услугами голландца уже интересовались Mercedes и Ferrari. Однако, в итальянской команде опровергли даже возможность переговоров с Ферстаппеном – из-за выпада пилота в адрес Маранелло прошедшей осенью.

Тогда Red Bull подала в FIA запрос с целью прояснения ряда нюансов в конструкции силовых установок. В частности, касательно использования масла в рабочей смеси и решений, в теории позволяющих обойти ограничения по расходу топлива. Запрос был подан на фоне подозрений, что Ferrari смогла увеличить мощность мотора, обойдя правила.

После новых технических директив от FIA Скудерия утратила былое преимущество на прямых, при этом Ферстаппен на Гран При США напрямую обвинил итальянскую команду в жульничестве. По словам директора Ferrari Луи Камильери, именно после этого в Скудерии и слышать не хотят о работе с голландцем.

«Мы поговорили о нем [с Бинотто], но его больше нет в наших планах, – сказал Камильери на встрече с журналистами в Маранелло. – Такие заявления тебя далеко не уведут. Максу 22 года, с чего бы нам прислушиваться к нему, когда мы – Ferrari? Иногда умнее помолчать.

Пилот, который обвиняет Ferrari в жульничестве, не может думать о выступлении за нас. Маттиа рассказал, что у нас теперь повсюду инспектора FIA. Слова Ферстаппена доставили нам определенные проблемы».