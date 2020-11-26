Камбэк Гасли и откат Ferrari. Пять смелых прогнозов на Гран При Бахрейна

Ferrari сдаст

В Турции Скудерия показала очередной шаг в сторону улучшения своей машины и добилась лучшего результата. Маттиа Бинотто даже воспрял духом и собрался дать бой Racing Point и Renault в Кубке конструкторов. Шансы на это у Ferrari будут, а вот такое сильное выступление, как в Стамбуле – вряд ли.

Трасса в Бахрейне обычно удобна красным болидам. За последние три года пилоты Скудерии побеждали там дважды, а в прошлом сезоне победы Шарля Леклера лишила только поломка.

Но во многом скорость Ferrari на Сахире была обусловлена мощностью мотора, которой теперь итальянцы лишены. А без нее на богатой прямыми трассе в пустыне будет тяжело. Так что рассчитывать стоит в лучшем случае на одно место в первой шестерке и, при удаче, еще пару очков за девятую-десятую позицию.

Шарль Леклер, Ferrari SF1000 Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Renault в топ-5

На шустрой турецкой трассе неповоротливая Renault предсказуемо опустилась в конец первой десятки, но Бахрейн должен дать Риккардо и Окону отыграться. Тут аж четыре участка, на которой они смогут показать свою скорость на прямых, и почти нет неудобных виражей.

После всего одно очка в Стамбуле Renault с третьего места в Кубке конструкторов провалилась на пятое, попав даже под прессинг Ferrari. Но в Сахире у французской команды появится отличный шанс поправить положение. По крайней мере, без дополнительных проблем, Риккардо должен опережать и McLaren, и Скудерию.

Даниэль Риккардо, Renault F1 Team R.S.20, Ландо Норрис, McLaren MCL35 Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Гасли в топ-8

Российским фанатам трудно разделить его боль, но в Турции Пьер Гасли показал почти худший результат в сезоне. Еще хуже он финишировал только на Гран При Штирии, но там вина была хотя бы на неудачной тактике с лишним пит-стопом. А вот в Стамбуле Пьер и квалифицировался хуже обычного, и финишировал позади Даниила Квята.

В Бахрейне, однако, все должно быть иначе. Эта трасса обычно добра к Toro Rosso/AlphaTauri и Гасли сам брал там сенсационное четвертое место. Ждать повторения такого успеха при прочих равных вряд ли стоит, а вот записать на свой счет четыре или шесть баллов Пьеру по силам независимо от ошибок конкурентов.

Пьер Гасли, AlphaTauri AT01 Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Норрис впереди Сайнса

В последний раз Ландо Норрис опережал на финише своего партнера по McLaren Карлоса Сайнса... на Гран При 70-летия Ф1! То есть девять этапов назад. Британец восхитительно начал сезон и был лучшим за пределами первой тройки, но затем ситуация изменилась.

Сейчас Норрис идет восьмым в чемпионате и вполне может под финиш сезон докатиться до края десятки. Но его борьба с Сайнсом в Бахрейне имеет все шансы сложиться позитивно.

Причина? Тотальный конфликт между Сайнсом и Сахиром. За пять Гран При Бахрейна Карлос не набрал ни одного очка и всего раз добрался до финиша. Норрис же свой единственный заезд на этой трассе провел весьма успешно. Так что даже если Сайнс преодолеет проклятие пустыни, Ландо все равно выглядит фаворитом в этой дуэли.

Ландо Норрис, McLaren MCL35 Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Haas в очках

Попробуем немного попротиворечить себе, и сделать ставку на то, что даже без мощного мотора американская команда заедет в десятку. В чем логика? В том, что сезон-2020 регулярно поставляет неожиданности и дает шансы тем, у кого в нормальной обстановке их бы наверняка не было.

Нет причин полагать, что Бахрейн окажется исключением из этого правила. А среди всех, кто редко бывает в очках, пилоты Haas выглядят наиболее явными претендентами на топ-10.

Грожан вообще стабильно хорош в Сахире в составе разных команд и даже бывал тут на подиуме. Магнуссен тоже в целом неплохо едет на бахрейнской трассе. И если от кого-то надо ждать сюрприза, то давайте подождем от Кевина и Ромена.

Результаты выступлений действующих пилотов Ф1 в Монце

Пилот Всего гонок Сходов Побед Лучший результат в гонке Условных очков в ср. за гонку Себастьян Феттель (Ferrari) 11 2 (1 DNS) 4 1 14,4 Льюис Хэмилтон (Mercedes) 12 0 3 1 13,7 Кими Райкконен (Alfa Romeo) 14 2 0 2 11,6 Валттери Боттас (Mercedes) 7 0 0 2 9,9 Пьер Гасли (AlphaTauri) 2 0 0 4 8 Ландо Норрис (McLaren) 1 0 0 6 8 Шарль Леклер (Ferrari) 2 0 0 3 7,5 Ромен Грожан (Haas) 8 1 0 3 6,25 Даниэль Риккардо (Renault) 8 1 0 4 5,25 Макс Ферстаппен (Red Bull) 5 3 0 4 5 Серхио Перес (Racing Point) 8 1 0 3 4,25 Кевин Магнуссен (Haas) 5 2 0 5 2 Александр Элбон (Red Bull) 1 0 0 9 2 Даниил Квят (AlphaTauri) 5 0 0 7 1,6 Эстебан Окон (Renault) 2 0 0 10 1 Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) 1 0 0 11 0 Карлос Сайнс (McLaren) 5 4 0 11 0 Лэнс Стролл (Racing Point) 3 1 0 14 0 Джордж Расселл (Williams) 1 0 0 15 0 Николя Латифи (Williams) 0

Прим.: Набранные пилотами за все сезоны очки пересчитаны по использующейся сейчас системе (без учета лучших кругов)