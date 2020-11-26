Камбэк Гасли и откат Ferrari. Пять смелых прогнозов на Гран При Бахрейна
Иван Матушкин делится ожиданиями от этапа, который с весны перенесли на позднюю осень
Ferrari сдаст
В Турции Скудерия показала очередной шаг в сторону улучшения своей машины и добилась лучшего результата. Маттиа Бинотто даже воспрял духом и собрался дать бой Racing Point и Renault в Кубке конструкторов. Шансы на это у Ferrari будут, а вот такое сильное выступление, как в Стамбуле – вряд ли.
Трасса в Бахрейне обычно удобна красным болидам. За последние три года пилоты Скудерии побеждали там дважды, а в прошлом сезоне победы Шарля Леклера лишила только поломка.
Но во многом скорость Ferrari на Сахире была обусловлена мощностью мотора, которой теперь итальянцы лишены. А без нее на богатой прямыми трассе в пустыне будет тяжело. Так что рассчитывать стоит в лучшем случае на одно место в первой шестерке и, при удаче, еще пару очков за девятую-десятую позицию.
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Фото: Charles Coates / Motorsport Images
Renault в топ-5
На шустрой турецкой трассе неповоротливая Renault предсказуемо опустилась в конец первой десятки, но Бахрейн должен дать Риккардо и Окону отыграться. Тут аж четыре участка, на которой они смогут показать свою скорость на прямых, и почти нет неудобных виражей.
После всего одно очка в Стамбуле Renault с третьего места в Кубке конструкторов провалилась на пятое, попав даже под прессинг Ferrari. Но в Сахире у французской команды появится отличный шанс поправить положение. По крайней мере, без дополнительных проблем, Риккардо должен опережать и McLaren, и Скудерию.
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Фото: Charles Coates / Motorsport Images
Гасли в топ-8
Российским фанатам трудно разделить его боль, но в Турции Пьер Гасли показал почти худший результат в сезоне. Еще хуже он финишировал только на Гран При Штирии, но там вина была хотя бы на неудачной тактике с лишним пит-стопом. А вот в Стамбуле Пьер и квалифицировался хуже обычного, и финишировал позади Даниила Квята.
В Бахрейне, однако, все должно быть иначе. Эта трасса обычно добра к Toro Rosso/AlphaTauri и Гасли сам брал там сенсационное четвертое место. Ждать повторения такого успеха при прочих равных вряд ли стоит, а вот записать на свой счет четыре или шесть баллов Пьеру по силам независимо от ошибок конкурентов.
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Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Норрис впереди Сайнса
В последний раз Ландо Норрис опережал на финише своего партнера по McLaren Карлоса Сайнса... на Гран При 70-летия Ф1! То есть девять этапов назад. Британец восхитительно начал сезон и был лучшим за пределами первой тройки, но затем ситуация изменилась.
Сейчас Норрис идет восьмым в чемпионате и вполне может под финиш сезон докатиться до края десятки. Но его борьба с Сайнсом в Бахрейне имеет все шансы сложиться позитивно.
Причина? Тотальный конфликт между Сайнсом и Сахиром. За пять Гран При Бахрейна Карлос не набрал ни одного очка и всего раз добрался до финиша. Норрис же свой единственный заезд на этой трассе провел весьма успешно. Так что даже если Сайнс преодолеет проклятие пустыни, Ландо все равно выглядит фаворитом в этой дуэли.
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Фото: Charles Coates / Motorsport Images
Haas в очках
Попробуем немного попротиворечить себе, и сделать ставку на то, что даже без мощного мотора американская команда заедет в десятку. В чем логика? В том, что сезон-2020 регулярно поставляет неожиданности и дает шансы тем, у кого в нормальной обстановке их бы наверняка не было.
Нет причин полагать, что Бахрейн окажется исключением из этого правила. А среди всех, кто редко бывает в очках, пилоты Haas выглядят наиболее явными претендентами на топ-10.
Грожан вообще стабильно хорош в Сахире в составе разных команд и даже бывал тут на подиуме. Магнуссен тоже в целом неплохо едет на бахрейнской трассе. И если от кого-то надо ждать сюрприза, то давайте подождем от Кевина и Ромена.
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Результаты выступлений действующих пилотов Ф1 в Монце
|Пилот
|Всего гонок
|Сходов
|Побед
|
Лучший результат
в гонке
|
Условных очков
в ср. за гонку
|Себастьян Феттель (Ferrari)
|11
|2 (1 DNS)
|4
|1
|14,4
|Льюис Хэмилтон (Mercedes)
|12
|0
|3
|1
|13,7
|
Кими Райкконен
(Alfa Romeo)
|14
|2
|0
|2
|11,6
|Валттери Боттас (Mercedes)
|7
|0
|0
|2
|9,9
|Пьер Гасли (AlphaTauri)
|2
|0
|0
|4
|8
|Ландо Норрис (McLaren)
|1
|0
|0
|6
|8
|Шарль Леклер (Ferrari)
|2
|0
|0
|3
|7,5
|Ромен Грожан (Haas)
|8
|1
|0
|3
|6,25
|Даниэль Риккардо (Renault)
|8
|1
|0
|4
|5,25
|Макс Ферстаппен (Red Bull)
|5
|3
|0
|4
|5
|Серхио Перес (Racing Point)
|8
|1
|0
|3
|4,25
|Кевин Магнуссен (Haas)
|5
|2
|0
|5
|2
|
Александр Элбон
(Red Bull)
|1
|0
|0
|9
|2
|Даниил Квят (AlphaTauri)
|5
|0
|0
|7
|1,6
|Эстебан Окон (Renault)
|2
|0
|0
|10
|1
|
Антонио Джовинацци
(Alfa Romeo)
|1
|0
|0
|11
|0
|Карлос Сайнс (McLaren)
|5
|4
|0
|11
|0
|Лэнс Стролл (Racing Point)
|3
|1
|0
|14
|0
|Джордж Расселл (Williams)
|1
|0
|0
|15
|0
|Николя Латифи (Williams)
|0
Прим.: Набранные пилотами за все сезоны очки пересчитаны по использующейся сейчас системе (без учета лучших кругов)
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бахрейна Билеты
|Пилоты
|Пьер Гасли , Ландо Норрис
|Команды
|Ferrari , Haas F1 Team , Renault F1 Team
|Автор
|Иван Матушкин