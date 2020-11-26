Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Японии
11 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
11 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Португалии
25 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
01 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Турции
15 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
29 нояб.
Первая тренировка через
23 Часов
:
50 Минут
:
41 Секунд
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сахира
Билеты
04 дек.
Следующее событие через
7 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
13 дек.
Первая тренировка через
14 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Гран При Бахрейна / Анонс

Камбэк Гасли и откат Ferrari. Пять смелых прогнозов на Гран При Бахрейна

Билеты
Поделились
Комментарии
Камбэк Гасли и откат Ferrari. Пять смелых прогнозов на Гран При Бахрейна
Автор:
, редактор

Иван Матушкин делится ожиданиями от этапа, который с весны перенесли на позднюю осень

Ferrari сдаст

В Турции Скудерия показала очередной шаг в сторону улучшения своей машины и добилась лучшего результата. Маттиа Бинотто даже воспрял духом и собрался дать бой Racing Point и Renault в Кубке конструкторов. Шансы на это у Ferrari будут, а вот такое сильное выступление, как в Стамбуле – вряд ли.

Трасса в Бахрейне обычно удобна красным болидам. За последние три года пилоты Скудерии побеждали там дважды, а в прошлом сезоне победы Шарля Леклера лишила только поломка. 

Но во многом скорость Ferrari на Сахире была обусловлена мощностью мотора, которой теперь итальянцы лишены. А без нее на богатой прямыми трассе в пустыне будет тяжело. Так что рассчитывать стоит в лучшем случае на одно место в первой шестерке и, при удаче, еще пару очков за девятую-десятую позицию.

Читайте также:

Шарль Леклер, Ferrari SF1000

Шарль Леклер, Ferrari SF1000

Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Renault в топ-5

На шустрой турецкой трассе неповоротливая Renault предсказуемо опустилась в конец первой десятки, но Бахрейн должен дать Риккардо и Окону отыграться. Тут аж четыре участка, на которой они смогут показать свою скорость на прямых, и почти нет неудобных виражей. 

После всего одно очка в Стамбуле Renault с третьего места в Кубке конструкторов провалилась на пятое, попав даже под прессинг Ferrari. Но в Сахире у французской команды появится отличный шанс поправить положение. По крайней мере, без дополнительных проблем, Риккардо должен опережать и McLaren, и Скудерию.

Читайте также:

Даниэль Риккардо, Renault F1 Team R.S.20, Ландо Норрис, McLaren MCL35

Даниэль Риккардо, Renault F1 Team R.S.20, Ландо Норрис, McLaren MCL35

Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Гасли в топ-8

Российским фанатам трудно разделить его боль, но в Турции Пьер Гасли показал почти худший результат в сезоне. Еще хуже он финишировал только на Гран При Штирии, но там вина была хотя бы на неудачной тактике с лишним пит-стопом. А вот в Стамбуле Пьер и квалифицировался хуже обычного, и финишировал позади Даниила Квята. 

В Бахрейне, однако, все должно быть иначе. Эта трасса обычно добра к Toro Rosso/AlphaTauri и Гасли сам брал там сенсационное четвертое место. Ждать повторения такого успеха при прочих равных вряд ли стоит, а вот записать на свой счет четыре или шесть баллов Пьеру по силам независимо от ошибок конкурентов.

Читайте также:

Пьер Гасли, AlphaTauri AT01

Пьер Гасли, AlphaTauri AT01

Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Норрис впереди Сайнса

В последний раз Ландо Норрис опережал на финише своего партнера по McLaren Карлоса Сайнса... на Гран При 70-летия Ф1! То есть девять этапов назад. Британец восхитительно начал сезон и был лучшим за пределами первой тройки, но затем ситуация изменилась. 

Сейчас Норрис идет восьмым в чемпионате и вполне может под финиш сезон докатиться до края десятки. Но его борьба с Сайнсом в Бахрейне имеет все шансы сложиться позитивно. 

Причина? Тотальный конфликт между Сайнсом и Сахиром. За пять Гран При Бахрейна Карлос не набрал ни одного очка и всего раз добрался до финиша. Норрис же свой единственный заезд на этой трассе провел весьма успешно. Так что даже если Сайнс преодолеет проклятие пустыни, Ландо все равно выглядит фаворитом в этой дуэли.

Читайте также:

Ландо Норрис, McLaren MCL35

Ландо Норрис, McLaren MCL35

Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Haas в очках

Попробуем немного попротиворечить себе, и сделать ставку на то, что даже без мощного мотора американская команда заедет в десятку. В чем логика? В том, что сезон-2020 регулярно поставляет неожиданности и дает шансы тем, у кого в нормальной обстановке их бы наверняка не было.

Нет причин полагать, что Бахрейн окажется исключением из этого правила. А среди всех, кто редко бывает в очках, пилоты Haas выглядят наиболее явными претендентами на топ-10. 

Грожан вообще стабильно хорош в Сахире в составе разных команд и даже бывал тут на подиуме. Магнуссен тоже в целом неплохо едет на бахрейнской трассе. И если от кого-то надо ждать сюрприза, то давайте подождем от Кевина и Ромена.

Читайте также:

 

Результаты выступлений действующих пилотов Ф1 в Монце

Пилот Всего гонок Сходов Побед

Лучший результат

в гонке

Условных очков

в ср. за гонку
Себастьян Феттель (Ferrari) 11 2 (1 DNS) 4 1 14,4
Льюис Хэмилтон (Mercedes) 12 0 3 1 13,7

Кими Райкконен

(Alfa Romeo)

 14 2 0 2 11,6
Валттери Боттас (Mercedes) 7 0 0 2 9,9
Пьер Гасли (AlphaTauri) 2 0 0 4 8
Ландо Норрис (McLaren) 1 0 0 6 8
Шарль Леклер (Ferrari) 2 0 0 3 7,5
Ромен Грожан (Haas) 8 1 0 3 6,25
Даниэль Риккардо (Renault) 8 1 0 4 5,25
Макс Ферстаппен (Red Bull) 5 3 0 4 5
Серхио Перес (Racing Point) 8 1 0 3 4,25
Кевин Магнуссен (Haas) 5 2 0 5 2

Александр Элбон

(Red Bull)

 1 0 0 9 2
Даниил Квят (AlphaTauri) 5 0 0 7 1,6
Эстебан Окон (Renault) 2 0 0 10 1

Антонио Джовинацци

(Alfa Romeo)

 1 0 0 11 0
Карлос Сайнс (McLaren) 5 4 0 11 0
Лэнс Стролл (Racing Point) 3 1 0 14 0
Джордж Расселл (Williams) 1 0 0 15 0
Николя Латифи (Williams) 0        

Прим.: Набранные пилотами за все сезоны очки пересчитаны по использующейся сейчас системе (без учета лучших кругов)

Алонсо о Renault: Кажется, я их уже утомил

Предыдущая новость

Алонсо о Renault: Кажется, я их уже утомил
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бахрейна Билеты
Пилоты Пьер Гасли , Ландо Норрис
Команды Ferrari , Haas F1 Team , Renault F1 Team
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое Сегодня

Лишь один пилот в Формуле 1 зарабатывает меньше Квята. Рейтинг зарплат-2020
Формула 1 Формула 1 / Новость

Лишь один пилот в Формуле 1 зарабатывает меньше Квята. Рейтинг зарплат-2020

Бывший инженер Шумахера: Михаэль платил нам из своего кармана
Формула 1 Формула 1 / Ностальгия

Бывший инженер Шумахера: Михаэль платил нам из своего кармана

Росс Браун привел Росберга в пример Мику Шумахеру
Формула 1 Формула 1 / Новость

Росс Браун привел Росберга в пример Мику Шумахеру

Риккардо быстрее Алонсо? Мнение Зака Брауна
Формула 1 Формула 1 / Новость

Риккардо быстрее Алонсо? Мнение Зака Брауна

Феттель: Не отказался бы от места в Mercedes
Формула 1 Формула 1 / Новость

Феттель: Не отказался бы от места в Mercedes

Слухи: Mercedes уже компенсировала 10% потери прижимной силы на 2021 год
Формула 1 Формула 1 / Новость

Слухи: Mercedes уже компенсировала 10% потери прижимной силы на 2021 год

Феттель обошел Хэмилтона в голосовании британских фанатов. Марко нашел объяснение
Формула 1 Формула 1 / Новость

Феттель обошел Хэмилтона в голосовании британских фанатов. Марко нашел объяснение

Баррикелло: Хэмилтон лучше Шумахера
Формула 1 Формула 1 / Новость

Баррикелло: Хэмилтон лучше Шумахера

Самое важное:

Камбэк Гасли и откат Ferrari. Пять смелых прогнозов на Гран При Бахрейна
Формула 1 Формула 1 / Анонс

Камбэк Гасли и откат Ferrari. Пять смелых прогнозов на Гран При Бахрейна

Алонсо о Renault: Кажется, я их уже утомил
Формула 1 Формула 1 / Новость

Алонсо о Renault: Кажется, я их уже утомил

У спортивного директора Red Bull нашли коронавирус
Формула 1 Формула 1 / Новость

У спортивного директора Red Bull нашли коронавирус

Кевин Магнуссен проведет сезон-2021 в серии IMSA
IMSA IMSA / Новость

Кевин Магнуссен проведет сезон-2021 в серии IMSA

Самое читаемое

1
Формула 1

Лишь один пилот в Формуле 1 зарабатывает меньше Квята. Рейтинг зарплат-2020

20ч
2
Формула 1

Бывший инженер Шумахера: Михаэль платил нам из своего кармана

1дн
3
Формула 1

Росс Браун привел Росберга в пример Мику Шумахеру

21ч
4
Формула 1

Риккардо быстрее Алонсо? Мнение Зака Брауна

1дн
5
Формула 1

Феттель: Не отказался бы от места в Mercedes

1дн

Самое важное:

Камбэк Гасли и откат Ferrari. Пять смелых прогнозов на Гран При Бахрейна
Формула 1

Камбэк Гасли и откат Ferrari. Пять смелых прогнозов на Гран При Бахрейна

Алонсо о Renault: Кажется, я их уже утомил
Формула 1

Алонсо о Renault: Кажется, я их уже утомил

У спортивного директора Red Bull нашли коронавирус
Формула 1

У спортивного директора Red Bull нашли коронавирус

Кевин Магнуссен проведет сезон-2021 в серии IMSA
IMSA

Кевин Магнуссен проведет сезон-2021 в серии IMSA

Экс-пилот Red Bull: Шансы Хюлькенберга упали, выбор будет между Пересом и Элбоном
Формула 1

Экс-пилот Red Bull: Шансы Хюлькенберга упали, выбор будет между Пересом и Элбоном

Последние видео

Гран При Турции - стартовая решетка 01:01
Формула 1
15 нояб. 2020 г.

Гран При Турции - стартовая решетка

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции 03:09
Формула 1
12 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи 02:29
Формула 1
3 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1
10 сент. 2020 г.

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1
14 авг. 2020 г.

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.