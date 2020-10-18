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Формула 1 / Новость

Калениус уверен: Вольф останется в Mercedes

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Калениус уверен: Вольф останется в Mercedes
Автор:
, редактор

Глава Daimler не ждет от Тото ухода из команды. А также обещает не уводить Mercedes из Ф1

Руководитель Mercedes в Формуле 1 Тото Вольф до сих пор не продлил истекающий в конце года контракт. Сам австриец неоднократно говорил, что сомневается, стоит ли ему сохранять текущий пост или лучше изменить свое положение, оставшись в команде.

В начале года слухи о потенциальном уходе Вольфа связывали с якобы существующим конфликтом между Тото и главой Daimler Олой Калениусом. Но сам Калениус выразил уверенность в том, что Вольф не покинет Mercedes.

«Что касается нашего партнерства с Вольфом, то мы очень плотно с ним работаем, и я уверен, что наше сотрудничество продолжится», – сказал Калениус в эфире Channel 4. 

Глава Daimler также опроверг возможность ухода концерна из Формулы 1: «У нас не больше причин уходить из Ф1, чем у мюнхенской «Баварии» – уходить из футбола.

Наши финансовые затраты сократятся вдвое в течение трех следующих лет. Так что в Ф1 мы сократим затраты даже сильнее, чем в остальных подразделениях».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Mercedes
Автор Иван Матушкин

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